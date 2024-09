A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou suas redes para mostrar três balas de fuzil que caíram no quintal da sua casa

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais para mostrar três balas de fuzil que caíram no quintal da sua casa, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um tiroteio aconteceu nos arredores do local na última terça-feira, 10.

“Vocês estão aí no direct pedindo pra ver. Essa aqui foi a primeira que caiu, aí depois essa e essa que foi encontrada anteontem”, falou ela, mostrando os projéteis.

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho é surpreendida por tiroteio perto de casa: "Bala tá voando"

Na última terça-feira, Jojo Todynho contou que, pela terceira vez, uma bala de fuzil caiu em seu quintal durante uma troca de tiros no bairro. "Gente, bala tá voando, muito tiro. [Ela faz o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão", relatou. A influenciadora explicou que vive perto das comunidades Santa Maria e Teixeiras, áreas com confrontos entre traficantes e milicianos.

Jojo também contou o motivo de não ter se mudado de lá. "Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão. Por que você não foi morar na Barra? Não gosto, gosto de morar aqui!", disse.

E completou: "Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?".

