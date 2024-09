A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou suas redes nesta terça-feira, 10, para contar que estava ouvindo tiros perto de sua casa

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou suas redes nesta terça-feira, 10, para contar que estava ouvindo tiros perto de sua casa, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela revelou ainda que, pela terceira vez, uma bala de fuzil caiu em seu quintal durante uma troca de tiros no bairro.

"Gente, bala tá voando, muito tiro. [Ela faz o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão", relatou. A influenciadora explicou que vive perto das comunidades Santa Maria e Teixeiras, áreas com confrontos entre traficantes e milicianos.

Jojo também revelou o motivo de não ter se mudado de lá. "Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão. Por que você não foi morar na Barra? Não gosto, gosto de morar aqui!", disse.

E completou: "Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?".

Jojo Todynho mostra prótese antiga que retirou das mamas

Recentemente, Jojo Todynho abriu uma live e revelou detalhes de suas cirurgias plásticas, realizadas nos últimos meses. Durante a transmissão ao vivo, ela mostrou ao público a prótese que retirou dos seios, com peso estimado em 1,5 litro. Assim que se recuperou da lipoescultura e abdominoplastia, ela decidiu fazer uma redução das mamas.

"Olha o peito que eu tinha, minha prótese antiga. Tem 1,5 litro. Vou colocar num quadro. Agora tem metade. Olha a diferença. Eu tinha uma lua dentro do corpo", declarou a famosa, exibindo a prótese antiga.

Em seguida, Jojo Todynho explicou que optou pela cirurgia devido aos resultados de seu emagrecimento. Em 2023, a artista realizou uma bariátrica e, desde então, segue um conjunto de dieta restrita com treino pesado na academia. Leia mais!