Com a saúde fragilizada, Isabel Veloso usa oxigênio e antecipa parto

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, que está grávida e com câncer no pulmão, conta que teve que usar oxigênio durante alguns momentos do dia

A influenciadora digital Isabel Veloso está na reta final da gravidez do primeiro filho, Arthur. Com câncer no pulmão, a jovem de 18 anos contou que precisou recorrer ao oxigênio devido a complicações em sua saúde. A influencer, que está enfrentando dificuldades respiratórias devido a uma tosse intensa, relatou, por meio de suas redes sociais, que teve que usar oxigênio em alguns momentos do dia devido à baixa saturação.

“Hoje tentei tomar café, mas não consegui. Estou com muita tosse, está bem difícil. Estou tentando falar menos”, contou. isabel também compartilhou com seus seguidores que, devido ao agravamento do seu quadro de saúde, o parto de Arthur foi antecipado.

Isabel explicou que a quimioterapia não teve o efeito esperado e o câncer se espalhou para os pulmões, o que a impede de levar a gestação até o fim. O parto, que ocorrerá entre a 32ª e a 34ª semana de gestação, pode exigir que o bebê, prematuro, fique em uma incubadora.

"Não tem mais o que fazer"

Isabel, que está grávida de 28 semanas, convive com um Linfoma de Hodgkin que não tem cura. “Não tem mais o que fazer”, disse.

“Eu ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Arthur, que faço lá em Cascavel (PR). No final, deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa programação, porque eu tive perda de líquido da bolsa, foi uma perda considerável”, detalhou.

Isabel teve alta hospitalar, após ficar alguns dias internada por causa de fortes dores. “Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade, e eles me internaram para monitorar”, disse.

Casada com Lucas Borba, Isabel seguiu atualizando a sua saúde para os seguidores. “Internei por um motivo e fiquei internada por outro. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, então não era nada preocupante com ele. Era comigo”, ressaltou.

E ainda explicou que o câncer cresceu: “Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só”, contou.

