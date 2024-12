Guilherme, da dupla com Hugo, se casa com psicóloga em Trancoso, na Bahia

O cantor Guilherme, que faz dupla com Hugo, compartilha uma série de registros do casamento ao lado da esposa, a psicóloga Marcela Fortunato

O cantor sertanejo Guilherme, que faz dupla com Hugo, subiu ao altar nesta segunda-feira, 23, para oficializar o seu casamento com a psicóloga Marcela Fortunato. A ocasião foi marcada por uma cerimônia religiosa realizada de frente para o mar em uma praia de Trancoso, na Bahia.

Anteriormente o cantor havia revelado planos de realizar uma cerimônia intimista no litoral para apenas 20 pessoas."É só para a família mesmo. Todos os amigos entenderam", disse em entrevista ao gshow.

Juntos desde o fim de 2022, o casal passou a organizar a cerimônia há um ano. "Nos conhecemos em um momento em que estávamos com a cabeça legal, buscando isso. Somos praticamente casados, porque já moramos juntos. Quando você mora junto com alguém, sabe como é a convivência de fato", refletiu.

Em uma postagem no Story do Instagram, Guilherme compartilhou uma mensagem que a amada deixou na sola de seu sapato: “Meu amor, já deu tudo certo! Hoje damos mais um passo… te amo com todo o coração! Te vejo no altar”, escreveu.

Confira, abaixo, os registros do momento:

Guilherme, que faz dupla com Hugo, se casa com psicóloga Marcela Fortunato, na Bahia - Foto: Reprodução/Instagram

Guilherme compartilha registro da declaração de amor em uma sola de sapato, no dia do casamento - Foto: Reprodução/Instagram

Hugo e Guilherme com as mulheres, Juliete de Pieri (usando vestido verde) e Marcela Fortunato - Foto: Reprodução/Instagram

Casamento de Hugo e Juliete

Hugo, que faz dupla com o sertanejo, marcou presença no casamento para prestigiar o amor dos noivos e posou com os recém-casados, ao lado da esposa, a médica Juliete de Pieri.

Na última terça-feira, 16, Hugo e Juliete de Pieri também oficializaram a união. Eles celebraram a nova fase em um casamento luxuoso, para 300 pessoas e com 19 casais de padrinhos. A festa aconteceu em Goiânia e contou com show do cantor Leonardo.

Leia também: Após viver affair com Maiara, sertanejo Hugo confirma volta com ex: "Merece o melhor de mim"