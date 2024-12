João Vicente fala sobre vontade de construir família: 'Me emociona a ideia de um Natal careta'

No 'Papo de Segunda', João Vicente falou sobre prática meditativa shifting, que 'transporta' a pessoa para um lugar imaginário

No "Papo de Segunda" desta semana, João Vicente de Castro abriu o jogo e falou sobre sua vontade de ter uma família. Durante um papo sobre shifting - prática que combina meditação e visualizações da mente que "transportam" a pessoa para outro lugar - o ator revelou este cenário é uma família celebrando o Natal.

Após ouvir os colegas de elenco, ele descreve seu shifting como algo "bobíssimo". A partir de uma montagem, ele contou como surgiu o "fetiche de criar uma família": "É uma família do futuro, em um Natal do futuro e em um lugar isolado. Eu namorava com uma menina, há um ano, e teve um dia em que estava meio frio, pedimos uma comida, ela tinha uma cachorrinha... Senti um cheiro de família se criando ali. Isso me deu um nó na garganta!”, começou.

O apresentador então continuou dizendo: “Eu tenho uma família muito desorganizada, minha família direta, então eu tenho fetiche de criar uma família... Não que eu faça muita coisa para que isso aconteça -- e isso também por problemas gerados por essa família desorganizada, sem querer me eximir da culpa, que tenho também".

João contou que, apesar de ter essa "idealização de felicidade", não acredita que vá viver esta experiência:

"Me emociona essa ideia de um Natal bem careta, com uma família bem careta, no sentido de ter presentes, com problemas comuns, que é uma coisa que não sei se vou experimentar, sinceramente, mas uma idealização de felicidade, que vai um pouco contra com o que eu experienciei até hoje", finalizou.

João Vicente de Castro confessa vício em remédio para dormir

Recentemente João Vicente de Castro fez um desabafo sincero ao confessar período de vício em medicações por enfrentar dificuldades para dormir. Com sinceridade, o ator contou que o excesso de trabalho o impedia de relaxar, mesmo após chegar em casa no fim do dia.

"Eu me viciei em remédio para dormir quatro anos atrás. Sempre tive dificuldade para dormir. Entrei em uma onda de trabalho muito grande, que eu tinha pouco tempo para dormir, então eu tinha que dormir logo, os malefícios da automedicação", iniciou.