João Vicente de Castro expõe briga com Dado Dolabella: 'Está maluco?'

O ator e apresentador João Vicente de Castro falou um pouco sobre sua vida pessoal no programa ‘Papo de Segunda’, exibido no GNT, na última segunda-feira, 7, e relembrou uma discussão que teve com o ator Dado Dolabella. Os dois estudaram juntos na mesma escola e tiveram um atrito durante um jogo de futebol, bem antes da fama.

"Ele era mais velho do que eu. Um belo dia chutei a bola nele, que falou algo como: 'Está maluco, rapaz'?! Eu falei: 'O que foi?', já me arrependendo. Ele foi andando para mim e disse: 'Meu irmão, amanhã eu quero um boné, se não vou te estranhar ou arrepiar ou bater', algo assim", relembrou João Vicente, divertiu os colegas da atração.

"Fui embora triste, mas tinha um monte de bonés. Lembro de escolher o pior boné, de um parque aquático no interior do Rio", completou. "Olha a tristeza desse dia seguinte", concluiu ele.

João Vicente de Castro revela que saiu de casa aos 13 anos

No fim de setembro, João Vicente de Castro relembrou o episódio em que saiu de casa. Com 13 anos à época, o artista revelou que a decisão de morar sozinho aconteceu devido a existência de conflitos com a mãe, Gilda Midani.

"Na época, eu e minha mãe não tínhamos uma relação muito boa, a gente não conseguia conviver muito bem", disse ele. Apesar de não viver mais com a matriarca, João Vicente disse que não passou a ser completamente independente, uma vez que permaneceu em outro imóvel da família.

"E aí eu fiquei morando em uma casa que era dela, mas sem ela. Obviamente, ela estava em volta, sabia o que estava acontecendo. Não era uma independência por completo", esclareceu o ator, ressaltando entender o privilégio da escolha.

"Quando eu conto isso, talvez possa ter alguma notinha de pena, mas eu acho espetacular! Primeiro pelo privilégio de estar morando sozinho no apartamento da minha mãe com tudo pago aos 13 anos. É preciso reconhecer", completou João Vicente.