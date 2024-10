João Guilherme mostra foto fofa com Bruna Marquezine

João Guilherme mostrou fotos de momentos rotineiros nas redes sociais e surgiu abraçado com Bruna Marquezine em uma das imagens

Em suas redes sociais, João Guilherme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 30, o artista publicou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos em que surge em diversos momentos ao lado dos cachorros de estimação Chiriro e Haku.

Em uma das imagens, João surgiu abraçadinho com a namorada Bruna Marquezine. "Família", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Adoro esses dois", escreveu uma internauta. "João está muito apaixonado", comentou outra. "O próximo casamento podia ser o de vocês né", pediu uma terceira.

Bruna poderá ser vista como Bia em Amor da Minha Vida, série que estreia em novembro no Disney+.

Herança

Na última terça-feira, 29, João Guilherme foi o convidado especial da nova temporada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck no Multishow. Durante o bate-papo descontraído, o ator falou sobre ser herdeiro do cantor Leonardo e revelou que não tem acesso ao dinheiro do pai, além de revelar que suas sobrinhas, as Marias, são as mais ricas da família.

Enquanto conversava com Tatá, João Guilherme foi questionado sobre ser herdeiro de um dos maiores cantores do sertanejo brasileiro. Sincero, o ator revelou que carrega o título, mas não o dinheiro do pai. Ele também contou que o último presente que recebeu do famoso foi um boné que pediu ao cantor quando tinha apenas 11 anos.

“Só que não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos. Mas eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu", João brincou sobre as filhas do irmão mais velho, Zé Felipe, com Virginia Fonseca.

Tatá entrou na brincadeira: ‘Um lacinho daquela é o IPTU do meu condomínio’, disse a apresentadora, que pediu mais detalhes sobre o relacionamento de João e Leonardo: "Eu fui me aproximar do meu pai e entender essa realidade eu tinha ali uns 7, 8, 9 anos. Ele mora em outro estado, para minha mãe confiar e largar uma criança na mão do Leonardo...”, brincou.

