Jimmy Ogro é vítima de assalto no Rio de Janeiro e revela valor do prejuízo

Chef e apresentador que já participou do Mais Você, Jimmy Ogro revela que foi assaltado na madrugada desta sexta-feira, 18. Saiba mais

O chef e apresentador Jimmy McManis, conhecido como Jimmy Ogro, que já participou do Mais Você, da Globo, contou que foi vítima de um assalto na madrugada desta sexta-feira, 18. De acordo com o depoimento nas redes sociais, ele contou que quatro homens armados pararam o seu carro e anunciaram o assalto.

Jimmy estava com a esposa, a assessora de imprensa e o fotógrafo enquanto voltavam de uma gravação. Os bandidos levaram itens de valor deles, mas ninguém ficou ferido.

"Infelizmente a violência chegou mais perto do que a gente sempre acredita que vai acontecer com a gente. Quatro bandidos armados desceram e levaram meu carro com tudo. Levaram uma grana de coisa, de equipamento, lente. Levaram, pelo menos, R$ 40 a R$ 50 mil reais de coisas, notebook, luz. Não tenho acesso a nada meu, banco, nada", disse ele.

E completou: "Infelizmente a violência chegou mais perto do que a gente sempre acredita que vai acontecer com a gente (...) depois da madrugada inteira na delegacia, agora temos que recuperar documentos e todo o resto. Todos nós estamos vivos, pelo menos, seguimos em frente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jimmy McManis (@jimmy.ogro)

Irmão de Rodrigo Faro também foi alvo de assalto

O empresário Danilo Faro, que é irmão do apresentador Rodrigo Faro, foi feito refém durante um assalto em seu apartamento na cidade de São Paulo. Em entrevista no programa Tá na Hora, do SBT, ele contou os detalhes sobre quando os criminosos invadiram o apartamento dele em julho de 2024.

Danilo contou que estava prestes a sair de carro para viajar de férias quando dois homens armados entraram em seu apartamento. Os criminosos fizeram os dois reféns, colocaram armas nas cabeças deles e roubaram objetos de valor.

"Eu ia viajar de férias, estava me preparando para sair. Quando eu vi, já tinha um indivíduo com uma arma dentro do meu quarto. Ele entrou porque disse que ia fazer um serviço em um apartamento. Ele subiu direto para o meu apartamento, a gente imagina que o objetivo dele era ir no meu apartamento. Um deles rendeu a minha colaboradora. E foi com ela até o meu quarto. Começou a pedir as coisas, revirar tudo do apartamento”, disse ele.

E completou sobre o que foi roubado: "Eles pediram joias, relógios, dinheiro. Eles queriam saber onde é o cofre, mas eu não tenho cofre no apartamento. Eu, querendo me desvencilhar daquela situação, colaborei, indiquei onde estavam os relógios e as joias. Eles amarraram os pulsos com as pernas, trancaram a gente no quarto e trancaram o apartamento. Levaram alguns relógios, as joias, mas isso tudo a gente trabalha de novo e conquista”.