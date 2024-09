Jennifer Lopez parece ter apagado tatuagem em homenagem a Ben Affleck

Após divórcio confirmado, a cantora Jennifer Lopez parece ter apagado uma tatuagem que fez em homenagem ao ex-marido Ben Affleck

Recentemente, Jennifer Lopez e Ben Affleck finalizaram o processo de divórcio. E parece que o relacionamento não tem volta mesmo.

No seu último evento público, a cantora usou um vestido bastante aberto e deixou à mostra a ausência da tatuagem que fez em homenagem ao ex-marido.

O desenho foi feito no Dia dos Namorados de 2023 e trata-se de um símbolo do infinito com as iniciais do casal. A famosa escolheu fazer a tatuagem na região da costela.

Jennifer ainda não confirmou oficialmente a remoção da tatuagem. Pode ser que ela tenha apenas passado maquiagem para cobrir o desenho. O fato é que a artista já aceitou o fim de seu casamento com Ben Affleck.

Mansão milionária

Tudo indica que Jennifer Lopez está de olho em uma mansão milionária em Los Angeles, Califórnia. Pouco tempo após seu divórcio do ator Ben Affleck, a cantora busca uma nova residência para dar início a mais uma fase em sua vida pessoal e pode ter encontrado o imóvel ideal, que já pertenceu ao famoso estilista Max Azria.

Falecido em 2019, Max Azria construiu um verdadeiro palácio, com cômodos sofisticados e uma área externa tão vasta que poderia ser considerada um pequeno bairro. Aliás, a propriedade foi projetada com jardins, estúdios, saunas, piscina, casa de hóspedes, casa de chás e várias áreas de lazer, incluindo uma quadra de tênis e cascatas.

Além disso, o imóvel conta com 14 quartos, 22 banheiros, uma biblioteca, sala de cinema, escritório e todas as comodidades para que o futuro morador não precise sair de casa. Para completar, a decoração é considerada uma raridade, e foi totalmente inspirada no estilo da década de 1930, além de contar com toques pessoais de Azria.

Agora, a mansão pode ter uma nova moradora: Jennifer Lopez. Segundo o TMZ, a cantora está extremamente interessada e já fez uma oferta pelo imóvel, mas corre o risco de perder a prioridade, pois ofereceu quase R$100 milhões a menos que o valor atual de mercado, que está avaliado em R$310 milhões na cotação atual.