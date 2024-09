Jennifer Lopez está de olho em mansão milionária após divórcio; conheça o imóvel

Recém-separada de Ben Affleck, Jennifer Lopez quer comprar mansão milionária que já pertenceu a estilista famoso em Los Angeles, diz site

Tudo indica que Jennifer Lopez está de olho em uma mansão milionária em Los Angeles, Califórnia. Pouco tempo após seu divórcio do ator Ben Affleck, a cantora busca uma nova residência para dar início a mais uma fase em sua vida pessoal e pode ter encontrado o imóvel ideal, que já pertenceu ao famoso estilista Max Azria.

Falecido em 2019, Max Azria construiu um verdadeiro palácio, com cômodos sofisticados e uma área externa tão vasta que poderia ser considerada um pequeno bairro. Aliás, a propriedade foi projetada com jardins, estúdios, saunas, piscina, casa de hóspedes, casa de chás e várias áreas de lazer, incluindo uma quadra de tênis e cascatas.

Além disso, o imóvel conta com 14 quartos, 22 banheiros, uma biblioteca, sala de cinema, escritório e todas as comodidades para que o futuro morador não precise sair de casa. Para completar, a decoração é considerada uma raridade, e foi totalmente inspirada no estilo da década de 1930, além de contar com toques pessoais de Azria.

Agora, a mansão pode ter uma nova moradora: Jennifer Lopez. Segundo o TMZ, a cantora está extremamente interessada e já fez uma oferta pelo imóvel, mas corre o risco de perder a prioridade, pois ofereceu quase R$100 milhões a menos que o valor atual de mercado, que está avaliado em R$310 milhões na cotação atual.

Vale lembrar que a procura por uma nova mansão começou após a cantora pedir o divórcio do ator pouco mais de dois anos após o casamento, que aconteceu em julho de 2022. Segundo a People, Jennifer entrou com o pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e listou 26 de abril de 2024 como a data da separação.

Além disso, Lopez apresentou o pedido de divórcio por conta própria, sem a ajuda de um advogado: "Ela se esforçou muito para fazer as coisas funcionarem e está de coração partido. As crianças são a maior prioridade, como sempre foram", contou uma fonte para a publicação, embora os rumores de separação circulem há meses.

