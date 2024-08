Jenna Ortega revela que se arrepende de ter começado a carreira tão cedo

A atriz Jenna Ortega, famosa pela série Wandinha, revelou que às vezes se arrepende de ter começado a carreira artística tão cedo

A atriz Jenna Ortega começou a trabalhar em produções de Hollywood aos nove anos de idade. Hoje, aos 21 anos, a artista refletiu sobre o ambiente tóxico a que muitas crianças são submetidas nesse tipo de trabalho.

Em entrevista ao The New York Times, a estrela da série Wandinha contou que só não teve que lidar com comportamentos inapropriados por conta do cuidado que sua mãe Natalie tinha com ela. "Acho que para ela era doloroso porque ela via que as outras crianças não recebiam o mesmo cuidado. Ela cuidava de mim como um gavião, então para ela era mais sobre a empatia e o desejo de poder fazer algo para ajudar", disse ela.

Em seguida, a famosa que participou da série Jane The Virgin e do filme Homem de Ferro 3 ainda na infância disse que crianças não deveriam estar nesses lugares. "Crianças não deveriam trabalhar. Elas deveriam escalar árvores, desenhar, ir para a escola. Os pais de algumas dessas crianças nem mesmo levam a escola a sério. Me sinto muito sortuda por ter tido pais que se asseguraram de que eu pudesse sair com meus amigos, que eu fosse para escola e que eu não trabalhasse a não ser que só tirasse nota 10 — priorizando meu sono e minhas lições de casa".

Por fim, Jenna admitiu que às vezes se arrepende de ter começado tão cedo, mas que é grata pelas oportunidades. "Sou incrivelmente grata porque isso serviu para me ensinar. Amo ir para o set hoje em dia, tenho muito conhecimento. Eu sei o que está acontecendo ao meu redor, então me sinto segura, confortável e empolgada para trabalhar todos os dias porque é familiar para mim".

O próximo trabalho de Jenna Ortega é o filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem - Beetlejuice Beetlejuice, que tem estreia prevista para setembro deste ano.

Desabafo

Durante uma entrevista à revista Variety, a atriz Jenna Ortega desabafou sobre o hate que sofre nas redes sociais depois do sucesso da série Wandinha, da Netflix. Em conversa com a também atriz, Ella Fanning, a estrela principal da produção de tanto sucesso chegou a chorar ao falar sobre o fardo da fama.

“Depois de Wandinha, eu fiquei com muito medo e nervosa de compartilhar ou até mesmo falar qualquer coisa lá, até de ser eu mesma. Eu sou naturalmente mais seca e sarcástica, o que pode me colocar em problemas. Eu quero que as pessoas conheçam quem eu sou por trás das câmeras, e percebam que ninguém deve ser colocado em um pedestal”, disse Jenna.

“Quanto mais eu sou exposta ao mundo, as pessoas tendem a querer tirar vantagem disso. Eles veem as suas vulnerabilidades, e manipulam de um jeito que você nem sempre está esperando. É muito estranho”, continuou.