Jaquelline Grohalski comenta sobre vida amorosa: 'Dedo pobre'

Jaquelline Grohalski relembrou o seu passado amoroso e brincou ao afirmar que sempre parece escolher os homens errados para se relacionar

Jaquelline Grohalski foi a convidada do podcast GringaCast e relembrou o seu passado amoroso, que possui algumas relações conturbadas.

"Vim de um relacionamento o quê? Passei por agressão. Aí depois acharam que eu era a cura gay, namorei um bi. E aí agora dizem... Dizem, né? (risos) Ele negou e, até então, o vídeo era só uma conversa, mas dizem que eu sou corna", começou ela.

Em seguida, a famosa brincou. "Então: agredida, dá cura gay e corna. Você quer mais o quê, minha filha? Será que ele me traiu mesmo, gente? Estou com um ódio! Quero esganar esse menino. A gente estava ficando firme", disse.

O vídeo do momento foi compartilhado no Instagram e Jaquelline fez questão de deixar um comentário. "Eu e meu dedo pobre", escreveu ela.

Novo affair

Campeã do reality show A Fazenda 15, da Record, Jaquelline Grohalski teria assumido um novo romance durante evento em São Paulo. Por meio das redes sociais, a cantora, que teve um término conturbado com o influenciador digital Lucas Souza, compartilhou fotos com o empresário Andrew Halliday Garcia em clima de intimidade. No Instagram, o rapaz, que é enteado da cantora Manu Bahtidão, costuma ostentar suas conquistas como carros de luxo.

Andrew acompanhou Jaquelline no Prêmio Jovem Brasileiro. A cantora fez questão de compartilhar o momento com os seus quase cinco milhões de seguidores, que puderem ver fotos da ex-peoa ao lado do empresário, no evento. Apesar de não confirmarem oficialmente o namoro, os cliques entregaram o clima de intimidade entre os dois.

Filho de Anderson Halliday, marido de Manu Bahtidão, Andrew trabalha com a madrasta e tem pouco mais de 59 mil seguidores no Instagram. Em sua página, costuma exibir viagens. Muitas delas, em diferentes lugares dos Estados Unidos como Nova York, Miami e Orlando. Ele também ostenta carros luxuosos, que recebem bastante elogios. "Me pega aqui em casa?", brinca Jaquelline. "Jovem milionário", escreveu um seguidor. "Pinta de artista", destacou outra. "Pai está estourado", falou mais um.