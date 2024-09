Novo affair de Jaquelline Grohalski ostenta vida luxuosa nas redes sociais

Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski estaria vivendo um novo romance com o empresário Andrew Halliday Garcia, que costuma exibir vida luxuosa na internet

Campeã do reality show A Fazenda 15, da Record, Jaquelline Grohalski (30) teria assumido um novo romance na última terça-feira (26), durante evento em São Paulo. Por meio das redes sociais, a cantora, que teve um término conturbado com o influenciador digital Lucas Souza (41), compartilhou fotos com o empresário Andrew Halliday Garcia em clima de intimidade. No Instagram, o rapaz, que é enteado da cantora Manu Bahtidão (38), costuma ostentar suas conquistas como carros de luxo.

Andrew acompanhou Jaquelline no Prêmio Jovem Brasileiro. A cantora fez questão de compartilhar o momento com os seus quase cinco milhões de seguidores, que puderem ver fotos da ex-peoa ao lado do empresário, no evento. Apesar de não confirmarem oficialmente o namoro, os cliques entregaram o clima de intimidade entre os dois.

Filho de Anderson Halliday, marido de Manu Bahtidão, Andrew trabalha com a madrasta e tem pouco mais de 59 mil seguidores no Instagram. Em sua página, costuma exibir viagens. Muitas delas, em diferentes lugares dos Estados Unidos como Nova York, Miami e Orlando. Ele também ostenta carros luxuosos, que recebem bastante elogios. "Me pega aqui em casa?", brinca Jaquelline. "Jovem milionário", escreveu um seguidor. "Pinta de artista", destacou outra. "Pai tá estourado", falou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrew Halliday Garcia (@andrewhgarcia)

JANTAR ESPECIAL

Para finalizar o álbum, Jaquelline publicou registros de um jantar especial onde os dois brindavam com taças de vinho, deixando claro que o romance está no ar. Na legenda, a influenciadora digital manteve a discrição. “De gêmeos para ariano”, escreveu ela, recebendo muitos elogios nos comentários, inclusive, da suposta sogra, Manu. “Mamãe ama. Meus filhos”, disse a cantora.

Vale lembrar que esse é o primeiro romance Jaquelline desde o término do namoro com Lucas Souza. Os dois se conheceram durante participação no reality rural A Fazenda, no ano passado, e ficaram juntos por cerca de quatro meses, entre idas e vindas. Após a separação, eles chegaram a trocar farpas nas redes sociais.