Isis Valverde posta clique de biquíni fio-dental na praia e revela desejo

A atriz Isis Valverde, de 37 anos, publica registro de biquíni asa-delta fio-dental e expõe desejo aos seguidores nesta segunda-feira, 27

A atriz Isis Valverde, de 37 anos, decidiu resgatar uma imagem sua em meio a um cenário paradísiaco nesta segunda-feira, 27. Isso porque a famosa compartilhou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um registro em que posa de biquíni na praia. À beira-mar, a artista aparece usando um biquíni pink, um modelo asa-delta-fio-dental, que deixou a sua silhueta e algumas de suas tatuagens à mostra.

Na imagem, Isis ainda deixou uma legenda, em que escreveu: "Desejo do dia", em referência ao local.

Confira, abaixo, o registro:

Isis Valverde publica imagem de biquíni asa-delta fio-dental - Foto: Reprodução/Instagram

Após casamento discreto, Marcus Buaiz planeja nova celebração com Isis Valverde

Em janeiro deste ano, o empresário Marcus Buaiz decidiu dar detalhes sobre o seu casamento discreto com Isis Valverde. O casal oficializou a união no civil no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, apenas com a presença dos familiares.

Buaiz contou por que eles optaram em realizar uma cerimônia íntima. "Prefiro manter minha vida pessoal reservada, mas é sempre um prazer reconhecer o quanto sou grato pela nossa família. Estou muito feliz e realizado. Tenho uma mulher incrível ao meu lado, e a nossa relação é construída com amor, respeito e cumplicidade", afirmou em entrevista ao UOL. Confira!

Leia também: Isis Valverde homenageia o enteado, filho de Wanessa Camargo, em aniversário