Isabelle Nogueira deixa de seguir Matteus nas redes sociais após fim do noivado

Após anunciar o fim do noivado com Matteus Amaral, Isabelle Nogueira surpreendeu os fãs ao deixar de seguir o ex-BBB nas redes sociais

Nesta terça-feira, 18, internautas e fãs de Isabelle Nogueira notaram uma atitude da influenciadora que surpreendeu os seguidores: ela deixou de seguir o ex-noivo , Matteus Amaral, no Instagram. O ex-casal, que se conheceu durante o BBB 24, viveu um noivado de três meses antes de anunciar o término no início de fevereiro.

Na web, ambos reforçaram que a separação aconteceu por incompatibilidade e pediram para que os fãs não acreditassem em especulações. “Eu voltei aqui, eu não entro no meu Instagram desde o dia que postei a nota. Eu decidi me recolher e acolher meus sentimentos… Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, projetos e expectativas”, disse Isabelle.

“Mas eu acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples ou, até mesmo, tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência. Esse motivo também veio acompanhado de uma dose muito alta de honestidade, tanto entre ambas as partes quanto com vocês, que sempre emanaram muito amor por nós”, completou.

Mensagens de ódio

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o término do noivado recentemente, após um romance iniciado no BBB 24. Em entrevista ao Extra, a musa da Grande Rio desabafou sobre o fim da relação e afirmou que sua advogada está tomando medidas contra mensagens de ódio recebidas após o término.

“Estou passando por um momento difícil… Foram dias terríveis desde que anunciamos a separação. Parece que cometi um crime. Recebi mensagens horrorosas. Um ódio… Fiquei longe do Instagram por um tempo, tive que orar bastante a Deus. Está muito clara a verdade. Fomos honestos, e as pessoas querem encontrar problemas. Vejo uma enxurrada de maldades”, desabafou a ex-BBB.

"Colocar uma aliança no dedo não é brincadeira, eu falei isso pro Matteus. É o que mais me dói… Lembrar que passei por um noivado e não me casei fere a alma. A gente já sabia que não era compatível. Mas ninguém enganou ninguém, só insistimos nas tentativas.”, completou.

Ainda durante a entrevista, Isabelle ressaltou que, apesar de estar vivenciando um luto amoroso, acredita que tudo isso faz parte de um caminho para algo “extraordinário” em sua vida. “É como se eu estivesse num estilingue: Deus me puxando para eu alcançar novo voo. Quem me acusou vai ficar com a consciência dolorida. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar com tantas inverdades. Mas olho pra trás e vejo que superei coisa pior. Meu psicológico é de titânio.”, garantiu a dançarina.

