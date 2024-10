Isabeli Fontana fala sobre desafios da maternidade e escolha do filho pelas passarelas: 'Feeling para moda'

Mãe de Zion Fontana, de 21 anos, Isabeli Fontana relembra desafios da maternidade e fala sobre escolha profissional do filho em entrevista à CARAS Brasil

Isabeli Fontana (41) voltou às passarelas da Victoria's Secret, em Nova York, nos Estados Unidos, neste mês e brilhou ao desfilar beleza e elegância em um look poderoso. Semanas antes, no entanto, ao mesmo tempo em que se preparava para o grande desfile internacional, ela esteve ao lado do filho, Zion Fontana (21).

O primogênito da estrela brasileira deu continuidade à sua carreira de modelo na 56ª edição da São Paulo Fashion Week. Ele, que fez sua estreia em 2023, desfilou para uma famosa marca e mostrou ao público presente tudo o que aprendeu com a mãe. O jovem, é claro, imprimiu toda sua personalidade e mostrou carisma para seguir se destacando no mundo da moda.

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabeli revela que não teve influência direta na escolha do herdeiro pelas passarelas. A modelo relembra que por sempre atuar na área, o filho cresceu no backstage dos grandes desfiles e que o interesse partiu dele já na fase adulta.

"O Zion me acompanhava nos trabalhos desde muito cedo. Quando morava no exterior, muitas vezes o levava para o backstage para conseguir amamentar, então talvez isso tenha ficado registrado na memória dele e agora despertou interesse. Mas o interesse dele está voltado para a tecnologia, computadores, programas eletrônicos, o que acho incrível, porque ele consegue levar as duas coisas ao mesmo tempo e se tiver de optar por uma delas em algum momento, fará isso com mais facilidade e firmeza", conta.

Zion estuda TI e pretende conciliar os dois diferentes mundos. Em casa, Isabelli fala da importância da liberdade de escolha dos filhos, ela também é mãe de Lucas Fontana, e reforça ser uma grande professora para o jovem modelo.

"Às vezes ele me mostra algumas fotos e eu opino sobre qual pose ele poderia fazer, como trabalhar o olhar, as expressões faciais, essas coisas. Ele me viu na passarela várias vezes, então adquiriu o feeling para moda. Mas muitas coisas, ele vai descobrir sozinho, vai fazer parte da jornada profissional dele", conclui.

