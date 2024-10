Johnny Massaro posa ao lado do novo namorado durante viagem à Bahia

O ator Johnny Massaro compartilhou nas redes sociais a primeira foto com o namorado, o arquiteto Ray Queiroz; confira

O ator Johnny Massaro usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua viagem à Chapada Diamantina, na Bahia. No álbum de fotos, o artista mostrou pela primeira vez um clique com o novo namorado, Ray Queiroz.

Johnny, que está gravando um filme no local ao lado de Lívia Silva e Antonio Hadad, também ainda dividiu com o público imagens com os atores, além de paisagens belíssimas fotografada por ele. "Terceira vez que venho parar nesse lugarzinho encantado", escreveu ele na legenda da postagem.

A primeira aparição pública do famoso com o amado aconteceu há cerca de duas semanas na sessão do filme 'Malu', no Festival do Rio. De acordo com informações do 'Extra', no fim de agosto, Johnny Massaro e Ray Queiroz foram vistos aos beijos na plateia de um show no Circo Voador.

O novo namorado do ator é arquiteto e, atualmente, possui uma conta privada no Instagram, com pouco mais de mil seguidores. Natural de Fortaleza, no Ceará, Ray reside no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Johnny Massaro não assume uma relação publicamente desde 2022, quando anunciou o fim do namoro com o advogado João Pedro Accioly. Em meio a isso, rumores de que o famoso estaria vivendo um romance com o também ator Miguel Ferrari ganhou grande repercussão.

Em rápida conversa com a CARAS Brasil, na época, Johnny se limitou a dizer que tudo não passava de especulação. "Então, somos apenas [bons] amigos", declarou ele.

Johnny Massaro encarna radialista 'maldito' em novo filme

"Maldito" é um bom adjetivo para descrever Luiz Antonio Mello (69), vivido por Johnny Massaro (32) nos cinemas em Aumenta que é Rock 'n' Roll. O longa-metragem chega aos cinemas nesta quinta-feira, 25, e conta a história do radialista responsável pelo projeto da rádio Fluminense FM que lançou grandes bandas como Blitz, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Legião Urbana.

Na trama, Johnny Massaro interpreta o destemido e crítico apaixonado por rock. Para ele, a oportunidade de conhecer o começo foi fantástica, ainda melhor poder dar vida ao protagonista da história e encontrar semelhanças. "Eu acessava raiva, amor, ódio, alegria de determinadas formas e o Luiz de outras, mas o sentimento é o mesmo", diz à CARAS Brasil; confira a entrevista completa com o ator!

