Isabel Veloso fala de expectativa de vida: 'Imprevisível'

Isabel Veloso respondeu algumas perguntas dos seguidores em suas redes sociais e comentou sobre sua expectativa de vida após retomar o tratamento

Em suas redes sociais, Isabel Veloso aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores. A digital influencer luta contra um Linfoma de Hodgkin e a doença piorou durante sua gravidez. Ela é mãe de Arthur, que veio ao mundo no final de 2024, fruto do seu casamento com Lucas Borbas.

A famosa relembrou a época em que desistiu do tratamento. "Quando eu tinha desistido do tratamento, eles me deram seis meses de vida. Agora, fazendo o tratamento e controlando a doença é muito imprevisível. É mais uma questão de analisar se o tratamento vai conter a doença. Eu tinha desistido do tratamento porque eu tive uma reação extremamente grave com a medicação que eu usei no início do ano passado. Era uma imunoterapia assim como essa que eu estou fazendo agora e na primeira aplicação, eu tive muita dor em um nível insuportável. Eu tomava muita morfina, eu era praticamente dopada. Era muita dor que eu sentia e eu não queria mais sentir essa dor", disse ela.

Isabel também contou que seu emocional estava abalado. "Além disso, eu estava muito cansada emocionalmente. Eu já tinha feito vários tratamentos seguidos, tinha feito o transplante de medula óssea. Quando eu pensei que eu fosse ter uma vida normal, tive que fazer esse tratamento e não me deu um efeito nada legal. Eu tinha decidido que eu não ia mais fazer o tratamento, o tempo que eu tivesse ia ser aquele tempo e eles me deram a média do tempo de vida de quatro a seis meses de vida. Eu estava aproveitando aquilo ali. Só que a minha sorte foi que aquela única dose conseguiu estabilizar e reduzir muito a quantidade de tumor. Eu consegui estabilizar boa parte do crescimento tumoral com aquela dose e um tempo depois eu descobri que eu estava grávida. Eu tive a evolução tumoral de novo e voltei a fazer tratamento. Foi a decisão da minha vida que eu ia querer continuar lutando pela minha vida por mais que doesse muito. O que fez eu querer a vida de novo foi esse pequenininho aqui. Agora que eu sou mãe minha visão mudou completamente".

Por fim, Isabel confessou que tem medo de morrer. "Com certeza, mesmo fazendo o tratamento, não falam em cura. No fundo é uma incerteza total de tudo, mas tenho confiança que ainda vou viver muitos anos ao lado da minha família", concluiu.

Alta hospitalar

Na quinta-feira, 6, Isabel Veloso usou as redes sociais para contar aos fãs que recebeu alta hospitalar após retomar o tratamento contra o câncer. A influenciadora, que enfrenta um linfoma de Hodgkin, havia interrompido temporariamente o uso dos medicamentos devido à gravidez de Arthur.

Internada em uma clínica em Santa Catarina para dar continuidade ao tratamento, ela celebrou o retorno para casa e compartilhou um momento especial ao lado do filho recém-nascido. "Gente, já estou em casa. Tive alta hoje cedo", escreveu nos Stories do Instagram.

Na quarta-feira, 5, a esposa de Lucas Borbas deu mais detalhes sobre a internação. "Já fiz a medicação. Preciso ficar internada para garantir que ela não me dê reação igual a última... mas por enquanto sigo tranquila", explicou a influenciadora.

Ainda em seu perfil no Instagram, Isabel contou aos seguidores que, durante sua internação para receber a nova medicação, deixou o pequeno Arthur aos cuidados dos avós e tios.

