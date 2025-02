Médico explica hospitalização de Isabel Veloso e faz alerta: 'Dor e falta de ar'

Em luta contra o câncer, a influenciadora Isabel Veloso deu entrada em um hospital após sentir dores e dificuldades para respirar

A influenciadora digital Isabel Veloso teve seu quadro de saúde atualizado na última terça-feira, 4, através do marido, Lucas Borbas. A jovem de 18 anos, que luta contra um câncer, deu entrada em um hospital no dia anterior após sentir dores e dificuldades para respirar. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o assunto.

A jovem é diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável. Em conversa com o site 'Quem', Lucas contou detalhes do ocorrido e explicou como a companheira está atualmente. "Isabel foi encaminhada ontem com urgência ao hospital por conta de fortes dores entre o diafragma e estômago. Essa dor irradiava até o pulmão fazendo que a mesma ficasse sem respirar", disse.

Isabel Veloso não tinha conseguido a liberação via judicial de uma medicação para retomar seu tratamento contra o câncer. "Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente causando essas dores e asfixia", declarou ele.

OPINIÃO MÉDICA

Nesta quarta-feira, a influenciadora confessou que está em um novo tratamento. O Dr. Jorge Abissamra Filho explica o que pode acontecer com um paciente oncológico quando não dá seguimento com seu tratamento.

"Sua doença pode piorar e causar consequências graves a sua saúde. Esperemos uma rápida recuperação para ela". O oncoligista avalia o quadro da influenciadora e explica os sintomas da condição que a acometeu.

"As queixas podem sugerir várias hipóteses em um paciente como ela. As principais são piora das metástase pulmonares pela ausência do tratamento, ou trombose no pulmão, que ocorre quando um trombo obstrui uma artéria que circula no pulmão, causando dor e falta de ar. Nessa situação o sangue é obstruído e não consegue ser oxigenado, quadro comum em pacientes oncológicos", finaliza o Dr. Jorge Abissamra.

COMO ELA ESTÁ?

Isabel explicou o motivo da demora para voltar a tomar medicações. De acordo com a influenciadora, ela precisou de uma autorização judicial para conseguir o remédio que necessita. Nesta quarta-feira, 05, a jovem confessou que vai retomar o tratamento após interromper o fluxo de remédios por causa da gravidez.

