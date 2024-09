Isabel Veloso curte praia e exibe a barriguinha de grávida

Isabel Veloso, que está á espera do primeiro filho, está curtindo umas férias com o marido e fez questão de exibir a barriguinha de grávida

Atualmente, Isabel Veloso está curtindo umas férias com o marido Lucas Borbas. O casal viajou para Bombinhas, um município praiano em Santa Catarina.

Nesta quinta-feira, 12, a digital influencer compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece curtindo a praia. Com um biquíni preto, Isabel fez questão de deixar à mostra a barriguinha de 15 semanas de gestação.

"Curtindo as mini férias", escreveu ela na legenda da publicação. Isabel e Lucas serão papais de um menino que se chamará Arthur. A jovem de 18 anos está em tratamento paliativo, pois foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin.

Transplante

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 12, para compartilhar com os seguidores alguns registros de quando realizou um transplante de medula óssea, há dois anos. Atualmente, ela está em cuidados paliativos.

Em seus stories no Instagram, a jovem de 18 anos contou que se sentiu ‘curada por um breve tempo’ antes de ter uma recidiva do câncer. Isabel, que está grávida de Arthur, seu primeiro filho, usa o perfil para relatar a rotina e os cuidados com sua saúde.

"Dia 8 fez dois anos que coletei minhas células-tronco e dia 27 vai fazer dois anos que realizei um transplante de medula óssea autólogo (eu mesmo fui minha doadora). Dois anos que renasci. Apesar de receber uma recidiva depois, pude experimentar o que é ser 'curada' por um breve tempo", escreveu a influenciadora digital na legenda da postagem.

Em seguida, Isabel Veloso respondeu uma internauta que questionou se ela faria outros tratamentos agora que descobriu que será mamãe. A influenciadora foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021 e, além do transplante, já realizou quimioterapia.

Após apresentar uma remissão do tumor em 2023, a médica da jovem informou que ele voltou a crescer em 2024. Com isso, Isabel explicou que não há chance de cura para o seu caso.

"Não possui mais tratamentos com fim de cura para o meu caso… sofri muito com os tratamentos que fiz, especialmente o último, mas agora com o bebê, é um sentimento novo que nasceu em mim. Eu faria tudo, mas tudo de novo, só para viver mais um tempo do lado do Arthur", disse ela, por fim.