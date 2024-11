Irmãos Menendez: Esposa de Lyle anuncia o fim do casamento de 21 anos

Um dos Irmãos Menendez, Lyle Menendez está separado! Ex-mulher dele confirma o fim do casamento. Saiba como eram os encontros deles

Um dos Irmãos Menendez, Lyle Menendez está solteiro novamente. Preso nos Estados Unidos há décadas por causa do assassinato dos pais, ele se separou da esposa, Rebecca Sneed, com quem era casado há mais 20 anos.

O divórcio foi anunciado por ela em um post nas redes sociais e ela ainda contou que eles seguem amigos. “Este não é um escândalo de traição. Lyle e eu estamos separados há um tempo, mas continuamos melhores amigos e família. Continuo administrando suas páginas do Facebook, com a contribuição dele, e estou eternamente comprometida com a luta duradoura pela liberdade de Lyle e Erik, como tem sido tão evidente ao longo dos anos”, disse ela no Facebook.

A notícia da separação veio à público poucos dias antes da audiência que pode mudar o destino dos Irmãos Menendez. Eles vão realizar uma audiência online em breve para pedirem uma nova sentença do caso deles. Lyle e Erik Menendez cumprem penas perpétuas por causa dos assassinatos dos pais.

Como eram os encontros de Lyle Menendez e Rebecca Sneed?

Lyle Menendez e Rebecca Sneed se casaram há mais de 20 anos, sendo que já se conheciam há 10 anos. Em 2017, ela contou para a revista People que encontrava o marido semanalmente na prisão e que eles se falavam ao telefone todos os dias.

“Nossa interação é muito livre de distrações e, provavelmente, temos conversas mais íntimas do que a maioria das pessoas casadas, que se distraem com os eventos da vida. Tentamos falar ao telefone todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Tenho um casamento muito estável e envolvente, e isso me ajuda, traz muita paz e alegria. É um contraponto ao ambiente previsível e muito estressante”, afirmou.

O que aconteceu com os Irmãos Menendez?

Em 1989, os irmãos Lyle e Erik Menendez assassinaram os pais na mansão da família em Beverly Hills. Na época, eles tinham 21 e 18 anos. No julgamento, os dois alegaram que foram abusados sexualmente, fisicamente e emocionalmente pelos pais ao longo de suas vidas. Então, eles alegaram que o crime foi em legítima defesa.

Porém, os promotores da época informaram que os irmãos teriam cometido o crime para ficarem com a herança milionária da família. Isso porque eles gastaram extravagantemente depois do ato.

Recentemente, o promotor George Gascón, de Los Angeles, revelou que estaria revisando o caso dos irmãos para analisar supostas novas evidências sobre o crime. Com isso, uma audiência sobre a possibilidade de reabrir o processo foi marcada para o final de novembro.