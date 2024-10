Irmãos Menendez: Saiba qual assunto eles não quiseram falar em documentário

Diretor de documentário dos Irmãos Menendez revela um assunto que os dois se recusaram a comentar durante as conversas

A história dos irmãos Menendez, Lyle e Erik Menendez, voltou à tona nos últimos tempos por causa dos projetos da Netflix sobre a prisão perpétua dos dois, que foram condenados pelas mortes dos pais. Na próxima semana, um documentário sobre eles, chamado The Menendez Brothers, vai ser lançado e trará mais detalhes sobre a história deles. Inclusive, o diretor do projeto já contou que os dois não quiseram falar sobre um assunto específico.

De acordo com a revista People, o diretor Alejandro Hartmann contou que Lyle e Erik não quiseram entrar em detalhes sobre a possibilidade de um novo julgamento sobre o caso deles. Durante as entrevistas para o documentário, eles não quiseram falar sobre o assunto, mas só um deles deu uma justificativa. “Erik não queria falar sobre isso porque não quer ter falsas expectativas”, contou ele.

Além disso, o diretor contou que Erik ficou relutante sobre a ideia de ser entrevistado para um documentário, mas Lyle o convenceu depois que soube que o diretor não era norte-americano. “Acho que depois de 30 anos sem falar, talvez fosse a hora. Começamos a falar sobre a vida. Lyle realmente gosta de futebol e eu também. Começamos a conversar mais e mais, e acabou virando uma entrevista”, contou ele.

O diretor do documentário também falou sobre as diferenças entre os irmãos Menendez. “Lyle foi criado para ser o menino de ouro, o sucessor do pai. Erik era muito mais tímido, mais ligado à mãe. Às vezes, você sente que Lyle está tentando estar no controle da situação. Erik estava mais aberto para falar diretamente sobre as coisas. Ambos são pessoas muito profundas. Muito inteligentes”, contou.

Outra informação sobre a vida atual dos irmãos Menendez é que Lyle é mais ligado em trabalhos na prisão que envolvam melhorar a vida dos prisioneiros. Tanto que ele lidera um projeto para levar cães e gatos para dentro da prisão. Por sua vez, Erik é mais focado em sua própria vida. Ele estuda espiritualidade, medita e gosta de artes.

Por fim, o diretor Alejandro foi questionado se acredita que os irmãos se arrependeram do crime que cometeram e ele confirmou. “Eu acho que eles provavelmente pensam todos os dias sobre o que aconteceu”, afirmou.

O que aconteceu com os Irmãos Menendez?

Em 1989, os irmãos Lyle e Erik Menendez assassinaram os pais na mansão da família em Beverly Hills. Na época, eles tinham 21 e 18 anos. No julgamento, os dois alegaram que foram abusados sexualmente, fisicamente e emocionalmente pelos pais ao longo de suas vidas. Então, eles alegaram que o crime foi em legítima defesa.

Porém, os promotores da época informaram que os irmãos teriam cometido o crime para ficarem com a herança milionária da família. Isso porque eles gastaram extravagantemente depois do ato.

Recentemente, o promotor George Gascón, de Los Angeles, revelou que estaria revisando o caso dos irmãos para analisar supostas novas evidências sobre o crime. Com isso, uma audiência sobre a possibilidade de reabrir o processo foi marcada para o final de novembro.