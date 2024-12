Irmão de Sidney Magal é preso nos EUA e sem fiança. Entenda o que aconteceu

Irmão de Sidney Magal, o lutador do UFC Vinny Magalhães foi preso com três acusações em um centro de detenção de Las Vegas, nos EUA

Irmão do cantor Sidney Magal, o lutador do UFC Vinny Magalhães, de 40 anos, foi preso em um centro de detenção de Las Vegas, Estados Unidos. De acordo com o site Globo Esporte, ele está detido desde o último sábado sob três acusações e sem fiança.

O site Ag.Fight informou que ele foi acusado de cometer três crimes a mão armada. Ele deverá esperar pelo julgamento na cadeia até o dia 23 de dezembro. A publicação ainda informou que a polícia registrou três crimes de “agressão com posse de arma letal” e ameaças. Os rumores dizem que a prisão aconteceu em decorrência de uma discussão familiar com a ex-esposa dele.

Inclusive, a ex-mulher do lutador possui uma medida protetiva contra ele.

Quem é Vinny Magalhães?

O lutador Vinny Magalhães é meio-irmão do cantor Sidney Magal por parte de pai. Os dois não tiveram muito contato ao longo da vida. Ele iniciou sua trajetória no esporte por meio do jiu-jítsu. E já foi campeão em diversos torneios de lutas ao redor do mundo. Porém, ele não teve tanto sucesso no MMA, já que venceu apenas uma luta das cinco que disputou.

A última luta dele foi em 2021, quando disputou com o lutador Antônio Cara de Sapato, mas a luta terminou sem resultado por causa de um golpe inesperado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinny Magalhaes (@vinnymma)

Quem é a esposa de Sidney Magal?

O cantor Sidney Magal é um ídolo da música brasileira, mas tem uma vida pessoal discreta. Tanto que ele quase não é visto em eventos públicos com a esposa, Magali West. Porém, ele abriu uma exceção ao ter a companhia da amada na pré-estreia do filme Meu Sangue Ferve Por Você em São Paulo.

Os dois esbanjaram simpatia e romantismo ao serem fotografados juntos durante o evento. Eles posaram lado a lado e até trocaram beijos na frente das câmeras.

Sidney e Magali se conheceram em 1979, quando ele era jurado e ela era candidata do concurso A Mais Bela Estudante de Salvador. Na época, ele tinha 29 anos e ela estava com 16 anos. Eles se apaixonaram rapidamente e se casaram em 1980.

Sidney Magal e Magali West - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Leia também: É ou não é? Sidney Magal abre o jogo sobre sua sexualidade