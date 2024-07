Irmão de Rodrigo Faro faz relato forte sobre assalto: ‘Momentos de pânico’

Irmão de Rodrigo Faro, Danilo Faro fez um desabafo sobre o que viveu ao ter o seu apartamento invadido por criminosos: ‘O susto foi grande'

O empresário Danilo Faro, que é irmão do apresentador Rodrigo Faro, surpreendeu ao fazer um relato sobre o assalto em seu apartamento em São Paulo. O local foi invadido por dois criminosos armados, que fizeram ele e sua funcionária reféns e roubaram objetos de valor. Agora, depois do susto, ele revelou os detalhes de como a ação dos bandidos aconteceu.

Em seu relato, ele contou que estava quase saindo de casa quando os criminosos entraram em seu apartamento e até o amarraram enquanto fugiam. "Não sei se todos sabem, mas ontem sexta-feira dia 19 de julho eu e minha colaboradora Maria fomos vítimas de um assalto dentro do meu apartamento em São Paulo. Os dois indivíduos conseguiram passar tranquilamente pela portaria do condomínio, com o objetivo de entrarem no meu apartamento, pois nenhum outro apartamento do prédio foi invadido. Esperaram nas escadas até o momento em que a Maria abrisse a porta para fazer alguma coisa e foi nesse momento que ela foi rendida com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até o meu quarto onde estava me preparando para sair para mais uma viagem", disse ele.

E completou: "A partir daí vocês já podem imaginar os momentos de pânico que vivemos. Foram cerca de 30 minutos dentro do meu apartamento a procura de bens materiais como jóias, relógios e dinheiro. Os bandidos não nos machucaram fisicamente, mas estavam extremamente agitados e fazendo muitas ameaças verbais além das pistolas apontadas o tempo todo. Eu, impressionantemente consegui manter a calma o tempo todo e tranquilizar a Maria que estava muito nervosa. Eu cooperei com os bandidos pois queria me desvencilhar daquilo o mais rápido possível. Estava preocupado pois o Stephan estava chegando em casa e se ele subisse e começasse a tocar a campainha do apartamento, esse episódio poderia ter um outro final. Os bandidos poderiam se assustar com a campainha e disparar a pistola, poderiam ter aberto a porta e feito ele refém, enfim, poderia ter sido bem complicado".

Então, ele contou sobre o que conversou com os homens. "Eu consegui avisar os bandidos que havia uma pessoa a caminho e que isso poderia atrapalhar os planos deles e isso fez com que eles fossem embora mais rápido. Nos amarraram pelos pulsos e pés e nos trancaram dentro do quarto. Minutos depois que eles haviam ido embora, com muito cuidado a Maria conseguiu soltar uma das mãos, pegar uma tesoura na gaveta e nos libertar das amarrações. Eu notei que eles não haviam levado meu computador e com isso consegui conectar e pedir ajuda pelo WhatsApp. O Stephan chamou a polícia e rapidamente eles estavam dentro do apartamento e haviam cercado todo o condomínio. Estávamos livres e vivos apesar de muito assustados com tudo que havíamos vivido", declarou.

Por fim, Danilo Faro fez um agradecimento. "Quero primeiramente agradecer a Deus e Nossa Senhora por terem estado comigo e com a Maria o tempo todo nos protegendo e amparando. Agradecer os policiais (todos) que foram muito rápidos e extremamente atenciosos. Agradecer minha família e amigos que estiveram comigo e as inúmeras mensagens de carinho e preocupação que recebi e infelizmente ainda não tive tempo de responder uma a uma. Agora é aguardar o resultado da investigação, confiar no trabalho da polícia e seguir em frente. Claro que fica uma tristeza por conta de alguns bens que foram levados, muito mais pelo valor sentimental do que pelo valor material, mas a minha vida e a da querida Maria é muito, muito mais importante do que tudo! A gente trabalha, a gente corre e aos poucos recupera tudo", afirmou.