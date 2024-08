Irmão por parte de mãe de Luciano Huck, Fernando Grostein refletiu sobre a dor do luto após perder o pai aos 10 anos de idade

Nesta sexta-feira, 2, o cineasta Fernando Grostein usou as redes sociais para refletir sobre a dor do luto. Irmão caçula por parte de mãe de Luciano Huck, o também produtor emocionou os internautas ao falar sobre a morte do pai, o jornalista Mário Escobar de Andrade, que faleceu quando ele tinha 10 anos de idade.

"Hoje meu falecido pai, Mário Escobar de Andrade, faria 80 anos! Perdi ele aos 10 anos. Uma dica aos amigos que lidam com morte e trauma: não apresse ou deixe apressarem o seu luto, pois a vida cobra. Sentir a dor é fundamental para superar o que é possível de algo que, às vezes, é insuportável", escreveu ele ao compartilhar lembranças do pai.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores de Fernando ficaram emocionados com a declaração. "Não consigo nem imaginar a dor... Sinta-se abraçado e reconfortado! Memórias assim sempre são difíceis de serem revividas né?!", escreveu um internauta. "Foto expressiva e transcendental porque foi capaz de reunir e eternizar, em uma única imagem, tantas coisas boas e belas que ultrapassam os limites do espaço e do tempo", disse outro. "Sempre sentindo a falta do Mario Escobar de Andrade, com quem muito aprendi e por meio de quem o conheci. Pouca coisa maior do que nessa linda foto", declarou uma seguidora.

Irmão de Luciano Huck desabafa ao recordar saída do Brasil

Irmão do apresentador Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade usou as redes sociais em abril deste ano para compartilhar um desabafo com os seguidores. Por meio de um longo texto, o cunhado de Angélica recordou o momento em que precisou sair do Brasil, há cinco anos, para morar em outro país.

