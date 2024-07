Irmã de Thommy Schiavo lamenta morte precoce do ator: 'Que dor'

Irmã de Thommy Schiavo, Thayná prestou uma homenagem emocionante ao ator, que faleceu aos 39 anos após sofrer uma queda

Irmã de Thommy Schiavo, Thayná Schiavo usou as redes sociais para publicar uma homenagem emocionante ao ator, que faleceu na última semana. Em seu Instagram oficial, ela resgatou uma foto especial ao lado de todos os irmãos em despedida do artista.

"Que dor! Não queria viver e nem sentir esse dia. Não podia ser assim. Não era pra você ser o primeiro. Faltou tantas coisas Falta você agora. Te amaremos além dessa vida. Nós pra sempre", escreveu a irmã do artista na legenda da publicação.

Mais cedo, Thayná comoveu o público ao compartilhar uma outra homenagem ao irmão. Em um vídeo com a música 'Eu Juro', na voz de Leandro e Leonardo, ela lamentou a partida precoce do famoso, que tinha apenas 39 anos.

"Parece que arrancaram meu coração com as mãos, sinto como se eu estivesse levando facadas dentro do meu peito! Eu te amo pra sempre meu irmão, pra toda eternidade. Te amo além da vida, além do amor", disse a irmã de Thommy Schiavo.

De acordo com informações da Coluna Play, do O Globo, o intérprete de Zoinho no remake da novela 'Pantanal' (2021), da Globo, morreu após cair de uma altura de cerca de quatro metros. Os detalhes sobre a morte foram revelados pela Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP) ao jornal.

A polícia informou que foi acionada durante a manhã deste sábado para ir até um prédio de dois andares e encontrou um homem caído no piso inferior e sem ferimentos externos. A morte de Schiavo foi confirmada por sua equipe através de um comunicado nas redes sociais.

"Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira e infelizmente nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado Thommy!", informou o empresário Caíco de Queiroz. O artista deixou a esposa, Angra Monaliza, e a filha, Lara, de 1 ano.

Quem foi Thommy Schiavo?

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. "Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator", disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.