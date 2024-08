Irmã de Davi se declarou ao ex-BBB dias antes de ter trabalho descartado

Davi não continuará trabalhando com a assessoria da irmã, Raquel Brito, após ter contrato encerrado pela Globo; dias antes, ela se declarou ao irmão

Irmã de Davi (21), campeão do BBB 24, a influenciadora Raquel Brito (23) não continuará trabalhando na assessoria do ex-BBB. Dias antes de ter seu trabalho descartado, a manicure se declarou para o irmão nas redes sociais.

"Te amo nessa e em outra vida, meu amigo e irmão", escreveu Raquel, na legenda da foto ao lado de Davi . O registro atraiu diversos comentários negativos e críticas, dizendo que o ex-motorista de aplicativo está desperdiçando as oportunidades que teria após vencer o BBB.

O ex-BBB teve seu contrato com a Globo encerrado nesta quarta-feira, 31. A emissora o representava comercialmente no mercado e foi responsável por produzir um documentário sobre sua trajetória, que foi disponibilizado no Globoplay, streaming do canal.

A emissora teria decidido não renovar o contrato de Davi após uma série de polêmicas que o ex-BBB esteve envolvido. Além da postura nas redes sociais, ele não estaria sendo escolhido pelas marcas para contratos publicitários —ao contrário de outros nomes da edição como Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Isabelle Nogueira, Alane Dias e Beatriz Reis.

Conhecida também como Bia do Brás, a comerciante ainda teve seu contrato com a emissora renovado e comemorou nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, 1º, também foi anunciado que Pitel, uma das antagonistas e rivais de Davi durante o programa, teve seu contrato com a Globo continuado.

Procurada pela CARAS Brasil, a mãe de Davi, Elisângela Brito (49), confirmou que a filha não seria mais assessora do vencedor do reality. "Lhe afirmo que Raquel não fará a assessoria de Davi", assegurou. Agora, o ex-BBB deve investir em profissionais com mais experiência no mercado.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAQUEL BRITO, IRMÃ DE DAVI, NO INSTAGRAM: