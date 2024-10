Intérprete do Louro Mané, Fabio Caniatto faz rara aparição com a esposa

Intérprete do mascote Louro Mané no Mais Você, Fabio Caniatto abriu um álbum de fotos especiais ao lado da esposa: 'Te amo'

O ator Fabio Caniatto, intérprete do personagem Louro Mané do 'Mais Você', da TV Globo, usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de amor à esposa, a artesã Maristela Tetzlaf. Em celebração aos 28 anos de casamento, o artista resgatou algumas fotos do casal em diversos momentos especiais.

"Eu e ela 28 anos depois do primeiro beijo. E ainda sinto toda doçura dos primeiros dias! Te amo @maristelatetzlaf! E que o tempo continue generoso com a gente!", escreveu Fabio na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Dois maravilhosos! Parabéns! Vocês merecem toda felicidade do mundo!", declarou um seguidor. "Que casal mais lindo e amado", disse outro. "Que o amor sempre ilumine a relação de vocês!", falou um terceiro.

Discreto, Fabio Caniatto costuma compartilhar registros ao lado da família em sua rede social, que conta com pouco mais de 11 mil seguidores atualmente. Os dois são pais de uma menina de 18 anos.

O Louro Mané chegou ao programa de Ana Maria Braga em abril de 2022 e foi apresentado ao público como filho de Louro José, personagem de Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020. Desde então, o ‘neto’ da apresentadora a acompanha diariamente na atração matinal da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Caniatto (@fabio_caniatto)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Caniatto (@fabio_caniatto)

Katy Perry tem reação sincerona ao provar receita de Ana Maria Braga

Recentemente, após fazer uma aparição no reality show 'Estrela da Casa', a cantora Katy Perry participou do Mais Você, da Globo. Entrevistada pela repórter Luiza Sveiter, a artista experimentou comidas e quitutes tipicamente brasileiros.

Durante o momento, ela provou coxinha e pão de queijo, feitos com as famosas receitas de Ana Maria Braga. Além disso, ainda degustou goiabada e pudim, sobremesas tipicamente brasileiras, que não existem nos Estados Unidos; confira detalhes!