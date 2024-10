Internauta acusa Tatá Werneck de combinar piadas e toma invertida da humorista: 'Acha mesmo'

A apresentadora do Lady Night rebateu comentário na web que questionou suas piadas no programa; confira

Nesta segunda-feira, 14, estreia a nova temporada do programa comandado por Tatá Werneck, no Multishow, o Lady Night. No Instagram, o canal passou a divulgar alguns cortes de entrevistas que serão exibidas nesta temporada e um deles gerou polêmica.

“A Tatá é muito rápida”, elogiou uma internauta ao ver a interação da comediante com Nicolas Prattes. “Fico impressionada como ninguém percebe que obviamente essa brincadeira da senhora foi combinada”, retrucou outra mulher.

“Combinada? Amor, não desmerece a gente não. Acha mesmo que isso é combinado?”, questionou Tatá, irritada com a suspeita. Durante a brincadeira com o ator, a humorista foi chamada de senhora e rebateu dizendo ter a mesma idade que Sabrina Sato, a namorada do galã, o que fez ele ter uma crise de riso.

Em junho deste ano, quando foi entrevistada no Conversa com Bial, a famosa falou da crise que teve no casamento com Rafa Vitti durante a pandemia. “Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a p*taria. Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo”, contou a estrela.

Mãe de Clara Maria, de quatro anos, Tatá disse que quer ter mais filhos. “Eu pretendo e Rafa também. A minha gravidez foi de fato muito difícil. Fiz questão de reclamar sobre a minha gestação, porque não ouvia mulheres reclamando. Quando eu falava que estava sendo difícil, fui muito criticada. Tive diabetes, fiquei dois meses deitada sem poder levantar, vomitava 40 vezes por dia, tive urticária no corpo inteiro, mas tenho vontade de ser mãe de novo e isso tem um pouco a ver com o mercado de trabalho. Tenho que sair um pouco de cena e isso para a mulher também é um pouco desnivelado”, comentou Werneck.

