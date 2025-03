A atriz Ingrid Guimarães diz que "mexeu num vespeiro" e revela que recebeu muitas mensagens de pessoas com problemas com a mesma companhia aérea

Nesta terça-feira, 11, a atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, veio, por meio de um vídeo publicado nos stories em seu perfil no Instagram, agradecer o apoio que recebeu desde que enfrentou um problema durante seu voo . Isso porque ela alegou que foi coagida e recebeu ameaças por não aceitar trocar de assento em um avião no último dia 7 de março.

“Passando para agradecer todo o amor, carinho, respeito e o apoio do Brasil inteiro com a minha história. Quando resolvi falar isso publicamente, foi porque eu achava que não bastava só ganhar uma causa. Eu ficava imaginando a quantidade de brasileiros que já tinham passado por isso, mas eu não imaginava que era tanta gente”, iniciou.

“Acho que mexi num vespeiro de muita gente que já foi maltratada em companhia aérea. É muita história, gente, muito pior que a minha. É história vinda de tudo quanto é lugar”, completou.

E afirmou que o movimento do público e da imprensa está sendo fundamental para dar maior visibilidade à história. “Vocês não sabem como isso está sendo importante para que alguma coisa mude em relação ao tratamento dos brasileiros em companhias aéreas”, concluiu.

O que aconteceu?

O desabafo de Ingrid Guimarães aconteceu após funcionários da companhia aérea pedirem que ela trocasse de assento com outro passageiro da classe executiva. A situação constrangeu a atriz que estava em um voo cheio de brasileiros.

Em suas redes sociais, a atriz detalhou o que aconteceu e a forma como foi tratada pelos profissionais da companhia aérea. "Comprei uma passagem na Premium Economy e quando já estava sentada com o cinto colocado um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica porque tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu lugar que você pagou. Tendeu? Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito", afirmou.

E completou: "Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria [na companhia]. Eu disse: tudo bem. Aí foram aparecendo 3 pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa. Em nenhum momento perguntaram minha opinião, nem me explicaram. Apenas exigiram que eu levantasse com ameaças. Aí veio uma funcionária gritando: vamos todos descer do avião porque uma passageira não está colaborando. Não satisfeita ela anunciou no microfone num voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação". Confira o relato completo.

