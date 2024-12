Influenciadora Letícia Gomes realiza sonho de Natal em casa nova: 'Simplesmente apaixonada'

A maquiadora Letícia Gomes confessa realizar um sonho neste Natal e faz balanço de sua trajetória no ano 2024, em entrevista à CARAS Brasil

Após um 2024 marcado por grandes conquistas, a influenciadora digital Letícia Gomes (30) define seu último ano como um momento de amadurecimento. Somando mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, ela realiza sonho de Natal em sua casa nova."Simplesmente apaixonada", declara em entrevista à CARAS Brasil.

Famosa na web por se transformar em celebridades como Xuxa Meneghel (61), Eliana (52), Hebe Camargo (1929-2012), Silvio Santos (1930-2024), Angelina Jolie (49) e Leonardo Di Caprio (50) usando apenas truques de maquiagem, a paulistana se mudou, no início do mês, para o novo lar que comprou com o dinheiro que conquistou na internet. Em seu primeiro Natal na casa nova, ela comprou uma árvore de 2 metros e 40 cm de altura.

"Sempre achei muito lindo árvore de Natal grande e falava que quanto tivesse minha casa, eu iria ter uma que chegasse até o teto. Então desde que me mudei, já sabia que teria uma assim e até onde colocar ela. E sabia também queria uma decoração com detalhes em verde e que tivesse ursinhos nela. Então montei do jeitinho que eu queria, e eu fiquei simplesmente apaixonada por ela", declara.

Este é o primeiro Natal de Letícia Gomes na casa nova, ela menciona que vai passar a data especial ao lado dos famíliares: "Na minha casa nova, então vai ser o primeiro Natal nela, vou receber minha família para celebrar essa noite especial".

'ANIMADA PARA MINHA VERSÃO 2025!'

Letícia Gomes chega ao final do ano realizada na carreira e na vida pessoal também: "Fico muito feliz de ser reconhecida através da minha arte, que eu amo", mas não para por aí! A artista confessa que ainda pretende realizar novos sonhos em 2025.

"Eu quero viver novas experiências, sair um pouco da minha zona de conforto e testar coisas novas. Quero muito criar a minha marca de maquiagem, e vai ser um ano de muito estudo pra que esse sonho seja concretizado. Sinto que vai ser um ano de plantar bastante coisa pra que nos próximos anos eu consiga colher os frutos. Quero também abordar conteúdos diferentes e mostrar um pouco mais de mim como ser humano, a Letícia além da maquiagem. Tô animada para a minha versão 2025!", finaliza a influenciadora digital Letícia Gomes.

Leia mais em:Maquiadora Letícia Gomes mostra nova casa que comprou com dinheiro da internet; veja fotos

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: