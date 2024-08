Influenciadora critica Isabel Veloso por gravidez: 'Só minha opinião'

Influenciadora Vitória Bellato compartilhou nas redes sociais um vídeo em que critica Isabel Veloso por ter decidido engravidar com câncer terminal

Em sua conta no Instagram, Vitória Bellato, que já participou do reality show De Férias Com o Ex, compartilhou um vídeo em que comenta sobre a gravidez de Isabel Veloso, que enfrenta um câncer em estágio terminal.

"Queria falar sobre a menina que tem câncer terminal e engravidou... Antes de eu pensar em ter um filho, que sempre foi o meu sonho, eu falei: 'Preciso estar no meu melhor momento e na minha melhor fase, tanto de cabeça, quanto de saúde porque quero estar 100%'. Mesmo estando 100%, a maternidade foi muito difícil porque é um serzinho que está crescendo dentro de você e suga muito sua energia, você tem que estar muito saudável e comer muito bem", começou ela, que é mãe de Maria, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Lucas Crispim.

Em seguida, Vitória relembrou que sua gestação foi bastante difícil. "Passei mal quase a minha gravidez inteira. Vomitava todos os dias. Mesmo estando muito bem de saúde, fiquei muito mal porque vomitava todos os dias. Fiquei fraca e tal. Sempre pensava também, 'vou ter minha filha porque quero cuidar, ver crescendo...'. Sei que pode ser um sonho da menina que está com câncer, mas eu no lugar dela não teria. Pensar que posso morrer e a minha filha pode ficar? Não sei se teria coragem. Não sei se é bom para o bebê e para ela. Fiquei muito reflexiva com isso. Cara é muito louco, mexe muito com a gente. Não é só: 'Vamos ter um bebê'. Mexe muito com a gente", afirmou.

A influenciadora seguiu seu relato afirmando que sempre aconselha suas amigas a se preparem antes de engravidar. "Sempre falo para as minhas amigas que querem engravidar: 'Esteja na sua melhor fase, com a sua melhor saúde, se não está com a cabeça boa, um ano de terapia antes de engravidar e escolha o homem certo para ter apoio'. Sempre indico isso para as minhas amigas. Falei demais, gente. Será que vão me cancelar? É só minha opinião", concluiu.

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma previsão de seis meses de vida em janeiro deste ano. Ela se casou em abril com Lucas Borbas e anunciou que espera o primeiro filho recentemente.

Medo da morte

Na última quarta-feira, 14, Isabel Veloso, que recentemente anunciou estar grávida enquanto luta contra um câncer terminal, usou as redes sociais para desabafar. Durante uma live, a influenciadora digital falou abertamente sobre o medo da morte e compartilhou como tem encontrado forças para enfrentar o receio e também as críticas.

Em uma transmissão ao vivo, Isabel revelou que, desde que anunciou sua gravidez, tem recebido muitos questionamentos sobre o futuro de seu filho após sua morte: “Eu vi muitas pessoas falando que, por exemplo, seria um egoísmo eu não sentir medo do meu filho me perder”, ela desabafou sobre os comentários em suas redes sociais.

No entanto, a influenciadora compartilhou que prefere olhar para sua gestação de outro viés e enfrentar o medo: “Só que eu entendi que a vida é tão incerta, que às vezes uma mãe tão saudável pode acabar se acidentando e deixando um filho pequeno, sabe? Eu acredito, eu tenho fé que vai ser diferente e que eu vou viver por muito tempo”, disse.

“Cabe a mim essa responsabilidade e não aos outros. Quando você entende que não é porque pessoas falam em todos os sentidos, até em tratamento, porque em tratamento as pessoas também querem dar pitaco do que você tem que fazer ou não, quando você entende que é o seu tratamento, a sua doença e o seu fardo, muda muito”, ela completou.