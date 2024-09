A influenciadora digital Janaína Prazeres foi eleita a mais bonita do mundo pela inteligência artificial e revelou qual é o seu truque na hora da paquera

A influenciadora digital Janaína Prazeres, de 35 anos, foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela inteligência artificial e decidiu contar qual é o seu truque na hora da paquera. Ela disse que usa um acessório indispensável nos primeiros encontros.

Ela contou que tem uma coleção de óculos de grau para usar em seus encontros, já que ela acredita que o acessório é essencial para compor sua imagem. "Eu amo usar óculos, porque eles me fazem sentir confiante e elegante. Mas, além disso, descobri que eles têm o poder de me fazer ser levado mais a sério. É um truque simples, mas funciona!", disse ela.

E completou: "Percebi que usar óculos no primeiro encontro faz com que o parceiro tenha a impressão de que você não é apenas bonita, mas também inteligente. Quando fui eleita a mulher mais bonita do mundo, percebi que, nos encontros, as conversas giravam apenas em torno da minha aparência, como se eu não não tive nenhum outro assunto profundo ou intelectual para discutir".

Por fim, ela contou que o truque já funcionou em algumas ocasiões. "Em um encontro, após usar meus óculos, uma pessoa começou a me perguntar sobre meus interesses, projetos de vida e até mesmo assuntos mais profundos, como política e economia. Foi a partir daí que percebi como pequenos detalhes, como os óculos, podem fazer toda a diferença na forma como somos vistas. Eles me ajudaram a ir além da imagem externa e foram valorizados pelo que penso e pelas minhas ideias", afirmou.