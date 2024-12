Influencer reage ao ser acusada de trair o marido tetraplégico

Desfecho inesperado é revelado após influencer ser acusada de trair o marido tetraplégico. Veja o que os dois falaram sobre a situação

Os rumores de uma suposta traição agitaram a internet nos últimos dias. A influenciadora digital Vanessa Carvalho foi acusada pelos internautas de trair seu marido tetraplégico, Alexandre Neto. Ela foi flagrada aos beijos com outro homem durante uma viagem, e os internautas pediram explicações. Então, ela se pronunciou em um comunicado oficial.

Vanessa reagiu aos rumores e não desmentiu o affair com outro homem. "Dei o meu melhor, fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudá-lo a avançar. Ainda o amo, mas agora preciso cuidar de mim e seguir em frente. Desde o dia do acidente, que aconteceu apenas um mês após nosso casamento, vivi dias exaustivos. Tinha fé de que ele sairia daquele hospital com vida, e Deus atendeu nossas orações. Foram noites sem dormir, tirando e colocando na cadeira de rodas, levando ao médico, fazendo fisioterapia e cuidando de cada detalhe hospitalar. Tudo era feito por mim e pela minha família. A gente não vivia, apenas existia por ele. Antes, não havia Instagram ou publicidade. Vivíamos apenas com o dinheiro da Marinha, que nunca cobria metade das despesas. Todo o resto foi sustentado por mim e pela minha família, e isso permanece até hoje", afirmou ela, e completou: "Graças a Deus, e aos esforços conjuntos, ele hoje está quase andando, é completamente lúcido e tem liberdade de escolha”.

No entanto, o desfecho foi inesperado. Vanessa contou que já estava separada do ex-marido e que não tinha contado sobre o fim do casamento publicamente. "Sobre o vídeo da ‘traição’, é importante esclarecer: já estávamos separados. Reconheço que errei em não comunicar isso antes aos nossos seguidores e admiradores. O processo de separação começou cerca de um mês antes, mas adiamos contar por não saber como lidar com a situação publicamente. Isso resultou em mal-entendidos", afirmou ela.

E completou: "No dia em questão, ele estava na Argentina, realizando um sonho de assistir ao Botafogo jogar. Conseguimos proporcionar isso a ele graças às publicidades feitas no Instagram. Enquanto isso, eu, precisando espairecer, aceitei o convite de amigas para um passeio de navio. Estava à beira da depressão e quis me distrair. Após algumas bebidas, acabei ficando com uma pessoa. Não dei tanta importância, pois já estávamos separados. Contudo, o público não sabia disso, e a situação gerou interpretações equivocadas. Espero que as pessoas não apaguem tudo o que construímos juntos até aqui".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Carvalho 🐢 (@vanesscarvalhoo)

Alexandre Neto também se pronunciou

Em uma declaração na internet, Alexandre Neto disse que a iniciativa da separação partiu da ex-mulher. "Quem me largou foi ela. Quem quis sair de casa e largar tudo foi ela. Tô bem e tô vivo", disse ele, e completou: "Então pessoal, eu estou ciente de tudo que tá acontecendo, esse aí é meu (sic). Eu vou continuar aqui porque eu quero ficar bom, quero andar e quero enxergar".