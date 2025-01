Indicada ao Oscar 2025, Fernanda Torres chega a 4 milhões de seguidores

A atriz Fernanda Torres é indicada ao prêmio de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, que disputa Melhor Filme e Melhor Filme Internacional

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, chegou à marca de quatro milhões de seguidores em seu perfil no Instagram na tarde desta quinta-feira, 23. O número justifica-se após as três indicações ao Oscar 2025 pelo filme brasileiro Ainda Estou Aqui, do cineasta Walter Salles. O longa-metragem concorre aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Já a artista é indicada como Melhor Atriz por seu protagonismo no papel de Eunice Paiva.

Fernanda Torres atinge a marca de quatro milhões de seguidores em seu perfil no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Premiada como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro 2025, Torres compartilhou uma mensagem com o publico na tarde desta quinta-feira. Na ocasião, ela cita uma frase que viralizou durante a campanha de sucesso da trama. "A vida presta e muito. Confie! Beijo imenso, Fernanda", narrou em vídeo com cenas de uma propaganda comercial.

Oscar 2025

O Oscar 2025 acontece no dia 2 março no Dolby Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Fernanda Torres irá concorrer pela principal estatueta feminina com Cynthia Erivo, por Wicked, Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez, Mikey Madison, por Anora, e Demi Moore, por A Substância.

Considerado o prêmio mais importante do cinema mundial, os votantes do Oscar compõe a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que tem cerca de 9.500 membros ativos ligados à indústria cinematográfica. Nomes brasileiros como Alice Braga, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, além de Fernanda Montenegro, Selton e Walter Salles, fazem parte do grupo seleto ao redor do mundo.

