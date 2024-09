Igor Estagiário: influenciador morre aos 23 anos em Mato Grosso

O influenciador digital Igor Anton, conhecido nas redes sociais como Igor Estagiário, foi encontrado morto neste sábado, 31

O influenciador digital Igor Anton, conhecido nas redes sociais como Igor Estagiário, foi encontrado morto neste sábado, 31, no Rio Teles Pires, no município de Sorriso (MT). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se afogou enquanto pescava com um amigo.

De acordo com informações do portal g1, aos bombeiros, o amigo da vítima, que acionou os militares, contou que estava pescando com o jovem quando, em um certo momento, a vítima começou a caminhar em uma parte rasa do rio e acabou afundando.

Segundo o parceiro de pesca, o jovem chegou a recuperar o fogo e pediu a ajuda do amigo, que tentou prestar socorro sem sucesso. O amigo, então, acionou os bombeiros. Os mergulhadores iniciaram as buscas no fim da tarde de sexta-feira, 30. O corpo foi localizado apenas no dia seguinte.

Igor tem mais de 50 mil seguidores no Instagram e costumava compartilhar vídeos com sua rotina na fazenda. Nas redes sociais, pessoas próximas a ele lamentaram a perda. "Igor você foi nosso irmão, de coração puro e verdadeiro. Não sabemos expressar o que sentimos neste momento muito difícil. Deus te receba de braços abertos. Nossa família encontra-se despedaçada com o que está acontecendo. Precisamos ter força", escreveu Gustavo Pruckniesky em postagem que comunica o óbito.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @baxero_pimenta

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gustavo Pruckniesky🌶️ (@pimentinha_gustavo)

Jurada da Dança dos Famosos, Carlota Portella morre no Rio de Janeiro

Jurada da Dança dos Famosos, da Globo, em várias ocasiões, Carlota Portella morreu aos 74 anos neste sábado, 31, no Rio de Janeiro, a causa da morte não foi confirmada. A dançarina também era professora e diretora artística.

O falecimento foi confirmado pela escola de dança The Jazz, fundada por Carlota na década de 1980. "Para sempre em nossos corações. Gratidão pelos 40 anos de parceria", escreveu no Instagram.