Halle Berry sofre com desilusão amorosa da filha: 'É difícil'

A atriz Halle Berry desabafou sobre a primeira desilusão amorosa da filha de 16 anos e contou o que faz para ajudar a jovem

Durante um evento de lançamento do filme Never Let Go, que estreia em outubro nos cinemas, Halle Berry abriu o jogo sobre sua vida pessoal e revelou que a filha Nahla Ariela, de 16 anos, está passando por uma desilusão amorosa. A jovem é fruto do casamento da atriz com Gabriel Aubry.

"Nunca é fácil ver sua filha passar por emoções difíceis. Como uma autoproclamada mamãe ursa, é difícil vê-la sofrendo", disse a atriz.

A estrela ainda afirmou que sempre tenta dar espaço aos filhos. "Todos nós já passamos por isso. Mas neste momento, é a coisa mais importante para eles, e pode parecer o fim do mundo", afirmou.

Por fim, Halle contou o que faz para ajudar a herdeira. "Tenho que me lembrar de que tudo isso faz parte do processo… É difícil resistir à vontade de dizer ‘eu avisei’, mas sei que não vai ajudar. Só tenho que dizer: ‘É, isso é uma droga’… Não posso dizer a ela que entendo porque ela não vai acreditar em mim. Mas posso sentar com ela e mostrar que estou lá por ela", disse a famosa, que também é mãe de Maceo, de dez anos.

Sacrifícios pelo trabalho

Halle Berry, famosa atriz de filmes de ação, é reconhecida por sua dedicação ao trabalho. Porém, em uma entrevista na Netflix, a artista revelou que a profissão exige muito sacrifício. Halle relembrou que já teve dez ossos quebrados durante filmagens. "Braço quebrado, costelas quebradas duas vezes — duas costelas uma vez, três costelas outra — cóccix quebrado, dois dedos do pé e meu dedo médio", contou ela, que também revelou que já foi nocauteada três vezes.

Na entrevista, a famosa também comentou sobre experiências desafiadoras. Por exemplo, no filme Dark ela precisou prender a respiração por quase dois minutos e meio durante uma cena de mergulho. Já quando interpretava Storm nos filmes X-Men, Halle precisava ficar pendurada por cabos de aço. "Storm estava sempre no céu. Parecia que o cara tinha ido almoçar, foi o tempo que fiquei lá em cima", brincou ela.