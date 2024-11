Gustavo Mioto revela acordo que fez com Ana Castela: 'Combinado'

O cantor Gustavo Mioto contou que ele e a namorada, a cantora Ana Castela, precisaram estabelecer alguns combinados na relação

O cantor Gustavo Mioto contou como ele e a namorada, a cantora Ana Castela, lidam com as agendas cheias de compromissos profissionais e a exposição da fama no namoro. Por isso, o sertanejo e a boiadeira precisaram estabelecer alguns combinados na relação.

Em entrevista ao Terra, nesta segunda-feira, 11, o artista contou que eles combinaram algumas regrinhas para deixar o relacionamento mais saudável. "O combinado é de dar ‘bom dia, boa noite’, também tem que avisar que vai voar ou quando a gente fala um do outro em entrevista", descreveu.

O cantor também comentou que ele e a namorada sempre tiveram o relacionamento exposto, então, desde o início, aprenderam a lidar com o aspecto público do romance e a evitar que a vida profissional interfira no lado pessoal do casal.

"Não tem como separar o pessoal do profissional, a galera sempre pergunta alguma coisa, então a gente precisou aprender a fazer esse revezamento da maneira mais natural possível, para gente não enjoar um do outro, tanto como artista, tanto como pessoa, já que a galera não deixa o descanso acontecer", disse ele.

Ana Castela conta história de amor com Gustavo Mioto de forma divertida

Recentemente, Ana Castela divertiu os internautas ao publicar no TikTok um vídeo em que aparece ao lado de Gustavo Mioto. Na publicação, eles surgem de costas um para o outro no início. Ana Castela cutuca o amado eles se beijam. Depois, Gustavo cutuca a cantora e ela ignora até que ele dá um chacoalhão dela e o vídeo termina com eles juntos para valer.

"Como foi a minha história de amor", está escrito no vídeo. Ana e Gustavo começaram a namorar em 2022, mas o relacionamento foi repleto de idas e vindas.

Leia também: Ana Castela mostra look escolhido para DVD de Gustavo Mioto