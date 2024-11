Guilherme Winter se pronuncia após declaração da ex

Guilherme Winter compartilha comunicado oficial após a ex-mulher falar sobre antigo relacionamento: ‘Mentira que circulou sobre minha vida’

O ator Guilherme Winter se pronunciou por meio de um comunicado nas redes sociais após a repercussão de uma declaração da ex, Giselle Itié. Ele negou a história que ela contou em um podcast sobre o período da gravidez do filho deles.

“Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade. Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas acolá; como por exemplo: ser mãe solo. Levo minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar”, disse ele.

E completou: “Busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida. O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências. Tenho orgulho do que venho construindo e do papel que desempenho em sua vida. Agradeço a todos que realmente me conhecem e sabem da verdade”.

Relembre o que Giselle Itié disse

Giselle Itié foi a convidada do podcast Exautas e relembrou o seu período de gravidez. A gestação foi fruto de um flashback com o ex e eles decidiram reatar o relacionamento, porém não deu certo. A famosa contou que o parceiro sentia nojo de seu corpo. "Eu falei, já que veio de um flashback vamos voltar, né? Vamos tentar fazer acontecer. E a gente tentou, mas ele sentiu muito nojo do meu corpo, ele falou isso, sentia nojo de algum cheiro que exalava", disse ela.

Por outro lado, Giselle teve muito desejo sexual nessa fase. "Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto. E foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt (ejaculação feminina)".

A artista ainda ironizou o medo que muitos homens sentem de estourar a bolsa amniótica durante a relação. "Fui uma grávida, acredito que como todas nós, muito tesuda. Tem pais que têm medo que vai estourar a bolsa. Gente, só se o cara tiver um p** com mais que 25 centímetros e um bisturi na ponta", brincou.

Por fim, Giselle aconselhou os casais a terem mais relações sexuais e desabafou sobre o seu momento solteira. "Ela querendo, por favor, faça o serviço. Eu realmente me sinto muito culpada de não transar. Eu queria transar mais", concluiu.