Gente como a gente? Guilherme Fontes é fotografado andando de metrô no Rio

O ator Guilherme Fontes foi flagrado em um meio de transporte público do Rio de Janeiro. Na tarde desta quinta-feira, 12, o artista foi fotografado em seu celular durante o trajeto de metrô. Usando a linha no sentido Barra da Tijuca, ele aparece nas fotos carregando a mochila na parte da frente do corpo.

Guilherme Fontes (Fotos: Dan Delmiro/agnews)

Recentemente, Guilherme Fontes fez uma participação no remake da novela Renascer na pele de Humberto. O personagem, que não existiu na versão original, era pai de Buba (Gabriela Medeiros), mas não conseguia aceitar o fato de a filha ser transgênero.

"Muito triste e difícil atuar em personagem tão horrendo. Sorte a minha de poder estar sempre perto de atores tão talentosos como Malu Galli, Renan Monteiro e Miguel Rômulo. Aí a coisa vale a pena", analisou ele na época.

O ator também ficou conhecido por seus papeis em novelas de sucesso como Mulheres de Areia (Globo, 1993) e A Viagem (Globo, 1994).

Guilherme Fontes faz rara aparição com a filha de 19 anos

Recentemente, o ator e produtor Guilherme Fontes curtiu a companhia de sua filha mais velha, Carolina Fontes, fruto do antigo relacionamento com Patrícia Lins e Silva. Os dois foram flagrados pelos paparazzi de plantão durante um passeio no shopping.

Pai e filha foram fotografados enquanto caminhavam pelos corredores do local entre uma compra e outra nas lojas. Além de Carolina, o artista também é pai de Carlos, de 15 anos.

Recentemente, Carolina contou que não vai seguir os passos do pai na carreira artística. Em conversa com a revista Quem, ela disse que quer estudar Direito.

Há pouco tempo, Guilherme mostrou uma foto com a filha no Instagram e se derreteu em elogios. "Minha charmosinha mais linda e amada da vida. Muito gata, não?", disse ele na legenda; confira os registros!