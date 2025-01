De sunga, Guilherme Fontes exibe tanquinho ao curtir banho de piscina no RJ

Galã dos anos 90, o ator Guilherme Fontes completou 58 anos no último dia 8 e afirma estar com "a mesma curiosidade e gostosura de sempre"

O ator e diretor Guilherme Fontes, de 58 anos, decidiu publicar um registro em seu perfil no Instagram em que surge curtindo os dias de verão do Rio de Janeiro. De sunga preta, o artista aparece à beira de uma piscina no bairro da Gávea."Paraíso perdido. Rio, 2025, verão, 48 graus e muitos 'blauss'", escreveu na legenda da publicação, postada na tarde desta terça-feira, 21.

Em seu aniversário de 58 anos, completados no dia 8 de janeiro, o ator declarou estar com "a mesma curiosidade e gostosura de sempre". No post, ele ainda escreveu: "Fabuloso estar vivo aqui e contar essa história pra lá de emocionante. Só agradeço a singularidade e a falta de modéstia. Sigo firme curtindo e muito curioso. O fofo mais ingênuo de ontem virou o hot de nossos dias. Isso permitiu dar uma equilibrada estratégica na sobrevivência neste plano tão surreal. Saúde amigos. Obrigado. Saravá", disse.

Considerado como um dos principais galãs da década de 1990, Guilherme interpretou o mocinho Marcos em Mulheres de Areia, em 1993, e o rebelde Alexandre em A Viagem, 1994. Todos folhetins da Globo.

Agora, Guilherme poderá ser visto no telefilme Coisa de Novela, do Estúdios Globo, que faz parte da comemoração dos 60 anos da TV Globo, em 2025.

Guilherme Fontes conta que largou vício há 36 anos

Em outubro do ano passado, Guilherme Fontes compartilhou, por meio de seu perfil no Instagram, um relato de sua vida pessoal com os seus mais de 300 mil seguidores. Na ocasião, o artista supreendeu ao revelar que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.

Fontes resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade. Confira!

