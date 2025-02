Cauã Reymond impressiona com nova foto com a filha: 'Genética de milhões'

Em foto de ensaio, filha de Cauã Reymond impressiona com beleza e tamanho; adolescente é herdeira dele com Grazi Massafera

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 12 anos, impressionou em mais uma aparição ao lado do pai na rede social. Nesta segunda-feira, 24, o famoso postou mais um clique com a menina e ela chamou a atenção.

Horas depois de postar uma foto fazendo biquinho com a adolescente, o artista compartilhou o registro feito em um ensaio e a beleza dela virou assunto entre os seguidores do galã. Usando um vestido amarelo, Sofia mostrou todo seu charme.

"Eu e meu date da vida toda. Minha menina tá crescendo", escreveu o ator revelando ser um papai coruja. Nos comentários, os internautas admiraram a garota. "Genética de milhões", disseram. "A mistura com do pai com a mãe perfeita", falaram.

No último ano, Sofia celebrou a chegada de seus 12 anos. E como forma de comemoração, Cauã resolveu fazer uma surpresa a ela. "O papai desafinou com muito amor", brincou o ator na legenda da publicação. No vídeo, o artista surgiu segurando um bolo de chocolate e cantando 'Parabéns pra Você'. Sofia foi surpreendida ao sair de um dos cômodos da casa: "Que susto", disse ela, rindo.

Veja a foto da filha de Cauã Reymond:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond se declara para a filha

Recentemente, Cauã Reymond usou as redes sociais para se declarar para a filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera. Nos stories do Instagram, o ator compartilhou um registro da herdeira ao ar livre, curtindo um cenário paradisíaco.

"Cada dia mais bonita", declarou Cauã na legenda da publicação. Em entrevista recente ao jornal Extra, o artista revelou detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência e garantiu que não é ciumento; confira detalhes!

