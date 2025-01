Grazi Massafera exibe resultado de treino intenso durante férias no PE

A atriz e ex-bbb Grazi Massafera curte os dias de férias em Fernando de Noronha sem abdicar-se da rotina de exercícios no arquipélago pernambucano

A atriz e ex-BBBGrazi Massafera, de 42 anos, está curtindo os dias de folga em Fernando de Noronha, no Pernambuco, mas não abdicou-se de malhar durante o descanso. Isso porque a famosa, que curte as férias no arquipélago, compartilhou imagens dos exercícios que realizou neste sábado, 11, por meio dos stories de seu perfil no Instagram. A artista publicou registros da sequência de exercícios, e ao final, uma foto sua no espelho para exibir o resultado do esforço.

Como parte do seu treino, Massafera pulou corda em uma alta intensidade. Além disso, ela também praticou exercícios na academia, corda naval e encerrou a sequência de vídeos com uma prancha, que ajuda na definição do abdômen.

A atriz passou o Ano Novo no arquipélago pernambucano ao lado da filha, Sofia, de 12 anos. Nos últimos dias, ela foi clicada ao lado do suposto affair, o modelo italiano Alvise Rodrigo, que também curte dias em Noronha.

Grazi Massafera recorda participação no BBB 5

A atriz Grazi Massafera decidiu comentar a sobre sua participação no BBB 5, da TV Globo em entrevista ao 'BBB: O Documentário - Mais que uma espiada', disponível no Globoplay.

A artista, que se tornou uma das grandes revelações do reality show, destacou o quanto sua vida mudou após passar pelo confinamento. Ela, que conquistou o segundo lugar da edição em que participou, revelou que ficou assustada ao perceber que estava nacionalmente conhecida. Na época, a artista tinha 23 anos e era Miss Paraná. Confira o relato completo!

