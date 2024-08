Grávida, Lorena Maria revela mudanças no corpo e na personalidade

A influenciadora Lorena Maria, que está à espera do primeiro filho com MC Daniel, revelou aos seguidores as mudanças que percebeu durante a gravidez

Lorena Maria, que anunciou a espera do primeiro filho com MC Daniel recentemente, falou das mudanças que notou no corpo, desde o início da gestação, nesta terça-feira (27). A influencer que será mãe de um menino contou que além das alterações físicas do corpo, ela também sentiu que a personalidade foi afetada e contou que está irritada com homens.

"Um detalhe, só detalhe: eu estou com ranço de homem. Passa um homem do meu lado e eu quero dar um soco, já tinha falado para vocês ontem. Falam que é porque sou mãe de menino, mas, mulher, eu estou com ranço de homem. Qualquer um que passa me estressa. Não sei porquê. Não é que eles não mereçam, mas, do nada, querer dar um soco em alguém?", brincou ela.

Em seguida, Lorena revelou que está se sentindo bonita, mas que notou que os seios e o nariz sofreram um alterações de tamanho na gravidez: "A mona está bonita, isso não vamos conseguir negar. Dizem que mãe de menino fica bonita. Agora a cara de grávida... Olhem esse nariz. Não faz isso com o meu nariz, não, neném", disse a influencer enquanto olhava para a barriga.

Segundo a namorada de Daniel, os seios cresceram bastante, algo que tem deixado ela um pouco incomodada: "Não estou gostando dos peitos, não vou mentir. Daqui a pouco vou ficar como? Não param de crescer. Já era avantajado, agora, está robusto", disse ela.

Lorena Maria fala da escolha do nome do filho

Embora seja mãe de menino, Lorena explicou aos seguidores que a escolha para o nome do primogênito não é uma tarefa fácil para ela e para Daniel. Segundo a empresária e influencer, os dois haviam escolhido o nome de Vênus para uma menina, mas ainda estão pensativos sobre qual das opções de nomes masculinos darão ao bebê.