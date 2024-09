A cantora Iza mostrou os bastidores de sua apresentação no Palco Sunset do Rock in Rio, na reta final da gestação de sua primeira filha, Nala

A cantora Iza se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio na última sexta-feira, 20, na reta final da gestação de sua primeira filha, Nala -- e fez o show no dia que completou 8 meses e 3 semanas. E nesta quinta-feira, 26, cinco dias depois, a artista mostrou bastidores deste momento.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, ela mostrou o momento em que, instantes antes de se apresentar, estava sem a capa que usou no início do show. Ela também registrou como usou o elevador com que entrou e saiu do palco. "Mostrando o Rock in Rio que a Multishow não mostra", escreveu ela na legenda.

Após a apresentação, Iza apareceu rebolando e foi recebida com aplausos e abraços de sua equipe. Ela também aproveitou para responder de forma bem-humorada sobre como estava a pequena, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. "A Nala tá em paz, né, que ela gosta de rebuliço. Espera eu sentar pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou sentar, ela vai falar: 'Qual foi, qual foi?'", brincou.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre o vídeo. "Eita que a Nala não para de trabalhar! A criança já vai nascer com a carteira assinada", brincou um internauta. "Eu preocupada com ela pra não cair e ela aparece rebolando no final, maravilhosa", reagiu outro. "Maravilhosa, Iza é o tipo de pessoa que eu queria como vizinha de porta", elogiou um terceiro.

Veja o momento:

