Grávida, Graciele Lacerda compartilha rotina com Zezé em shows

Mesmo grávida, a influenciadora e esposa de Zezé de Camargo segue acompanhando o cantor enquanto ele cumpre agenda de shows

Quem achou que durante a gravidez a influenciadora e esposa de Zezé de Camargo,Graciele Lacerda, iria parar de acompanhar o cantor em sua agenda de shows, se enganou!

No último domingo, a futura mamãe compartilhou nas redes sociais que mesmo grávida, continua sendo a companhia do marido enquanto ele viaja para cumprir a agenda de shows.

Além de ter o abito de publicar fotos com os looks escolhidos para acompanhar Zezé, Graciele também realiza postagens nos stories mostrando os bastidores dos shows e a interação com o público, que em um dos vídeos elogia a futura mamãe: “Você é linda, maravilhosa!”, grita a fã do casal e Graciele agradece gesticulando um coração: “Obrigada!”

Foto: Reprodução/Instagram

Mamãe de primeira viagem, Graciele exibe a barriguinha de 4 meses da bebê, Clara, e compartilha a rotina da gestação: “Estou me acostumando a falar ‘filha’. Não me acostumei ainda. Eu escolhi o quarto da Clara todinho: o berçom a cama, a cômoda, o guarda-roupas, a cômoda que é o trocador, poltrona, os tecidos, as cortinas.”, disse ela recentemente nos stories do Instagram.