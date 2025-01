Grávida, Gabriella Mustafá mostra treino na academia: 'Mais ativa que nunca'

À espera do primeiro filho, a atriz Gabriella Mustafá impressionou os seguidores ao mostrar um pouco do seu treino na academia

Gabriella Mustafá está à espera de seu primeiro filho com o empresário Mauro Andrade e usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para mostrar que segue realizando atividade física durante a gestação.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo de seu treino de braço, acompanhada de uma personal traine, e contou que está se exercitando bastante para aguentar pegar o herdeiro, que se chamará Francisco.

"Mais ativa que nunca. Hoje foi dia de treinar os bracinhos pra aguentar o Francisco hahaha", brincou a mamãe de primeira viagem, que surgiu na academia usando um macacão cinza, deixando em destaque sua barriguinha.

Vale lembrar que Gabriella anunciou a gravidez em novembro do ano passado. Na ocasião, a artista posou com um vestido branco ao lado do companheiro e já revelou o sexo e o nome do bebê. "Francisco, você já é o melhor capítulo da nossa história. Que Deus cubra sua vida de bençãos, te amamos, filho", anunciou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriella Mustafá (@gabimustafa)

Gabriella Mustafá revela curiosidade sobre vestido de noiva

A atriz Gabriella Mustafá usou as redes sociais para contar como escolheu o seu vestido de noiva. Ela se casou no civil no dia 20 de abril de 2024 com o empresário Mauro Andrade, e usou um vestido feito por sua mãe em 1982.

"Sempre soube que me casaria com esse vestido. E agora quero compartilhar essa história com vocês. Esse vestido foi desenhado pela minha mãe, em 1982, feito para o noivado dela, mas não usado, porque ela pensou que talvez fosse um pouco ousado para época. Foi feito no corpo dela, cada folha foi recortada e colocada como ela tinha pensado… sobre o corpo dela, feito com uma técnica de modelagem conhecida como moulage. Aos 10 anos, vi esse vestido pela primeira vez, no fundo de um baú, amarelado e ela me contou essa história. E naquele dia, eu disse pra ela, que quando eu me casasse, me casaria com esse vestido (...)", contou. Veja o relato completo!

