Graciele Lacerda surge em foto tirada antes de conhecer Zezé di Camargo

Agora esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda relembrou como era sua vida antes de conhecer o marido e resgatou uma foto antiga

Agora esposa de Zezé Di Camargo após o casamento surpresa organizado pelo sertanejo no chá revelação do primeiro bebê deles, Graciele Lacerda relembrou como era sua vida antes de conhecer o marido. Ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na noite de segunda-feira, 02, e um dos internautas questionou com o que ela trabalhava antes de se relacionar com o cantor, com quem assumiu o romance em 2014.

"Eu era professora de educação física e dançava na banda country Dallas Country", disse a influenciadora, que compartilhou uma foto dando aula e na qual aparece bem diferente.

Graciele Lacerda posta foto antiga (Reprodução/Instagram)

Ainda durante a interação com os fãs, Graciele falou que o casal ainda não escolheu quem serão os padrinhos de sua filha e que já está pensando no quarto da pequena. "Já decidi a arquiteta. Passei algumas ideia, segunda ela vai medir o quarto e, na quarta da outra semana vai apresentar o projeto", detalhou.

Quando questionada sobre a possibilidade de se mudar para um imóvel maior com a chegada da bebê, Graciele disse que o casal tem, sim, planos para isso. "A gente conversa muito disso, mas não maior, né? A gente mudou da casa, porque a casa era muito grande e viemos para esse apartamento por ele ser menor. Mas agora a gente já está pensando em ter um cantinho, uma casa, mas construir do nosso jeito: comprar o terreno e construir do jeito que a gente quer. Não grande, mas um tamanho ideal pra gente ter a Clarinha, nossos cachorros", detalhou.

Sobre a rotina após o nascimento da bebê, incluindo a possibilidade de acompanhar Zezé nos shows, a futura mamãe afirmou que ainda é cedo para fazer esse tipo de previsão. "Só vou saber quando ela nascer e eu não consigo responder essas coisas, porque eu não sei. Agora a minha rotina grávida, porque eu estou vivendo isso, estou intercalando: ontem eu não fui, porque também era um show só, mas esta essa semana ele tem show quinta, sexta, sábado e domingo, e eu vou a todos com ele. Uns eu vou e outros não. E quando Clara nascer vai ser a mesma coisa: aí eu vou saber como vai ser; ela vai nascer em janeiro, janeiro já é um mês com pouco show, em fevereiro vem férias, março, e só em abril que volta."