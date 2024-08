Graciele Lacerda relata perda de peso durante gravidez

Graciele Lacerda, que está à espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, revelou que conseguiu perder 2kg mesmo durante a gravidez

Graciele Lacerda está à espera do primeiro filho, fruto do seu casamento com Zezé Di Camargo, e tem compartilhado todos os momentos dessa fase especial com os seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 14, a famosa publicou alguns vídeos em seu Instagram Stories e contou que conseguiu perder um pouco de peso após equilibrar a alimentação. Graciele afirmou que passou um período na fazenda, onde comeu além da conta.

"Estou comendo certinho, fazendo a alimentação bem bonitinha. Olha o tanto que a minha aliança está folgada. Nada de inchaço. Estou comendo certinho e tomando bastante água" ,disse ela. Graciele ainda afirmou que estava muito inchada. "Na semana que eu estava lá na fazenda, comendo muito, minha aliança ficava presa. Desde que eu voltei, três semanas, e estou controlando, já perdi dois quilos que tinha engordado lá. Dois quilos de inchaço e inflamação. Estou fazendo três refeições por dia e comendo certo".

Nas redes sociais, Graciele Lacerda ainda fez questão de levantar a blusa e exibir a barriguinha já saliente da gestação. Zezé já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do seu casamento com Zilu Camargo.

Chá Revelação

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que será mamãe! Grávida de seu primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo, ela tem preparado cada detalhe com muito carinho para a chegada do tão esperado bebê na família.

Durante um breve bate-papo com os seguidores, Graciele revelou que havia acabado de aprovar o convite do chá revelação. Em seu Instagram oficial, a noiva do cantor sertanejo contou alguns detalhes e destacou que o evento será bastante reservado aos familiares e amigos mais próximos.

"Meu convite de chá revelação ficou chique demais, muito lindo. No chá, vão ser pouquíssimas pessoas. Eu e Zezé conversamos muito, e é uma comemoração desta etapa que estamos vivendo e queremos pessoas que vivenciaram com a gente tudo isso, que participaram mesmo da nossa vida. Então, demos prioridade para a família", iniciou.

Em seguida, Graciele Lacerda reforçou que todos os familiares receberão o convite para a festa. "A família toda, todo mundo vai ser convidado. Vamos fazer somente para a família e alguns amigos muito próximos. A gente resolveu fazer uma comemoração bem íntima porque é um momento muito especial para a gente, e estou muito feliz. A festa já está praticamente organizada", concluiu a influenciadora.