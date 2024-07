Goleiro de 20 anos do Barcelona Guayaquil tem causa da morte revelada

O falecimento do goleiro Justin Cornejo, do Barcelona de Guayaquil, foi confirmado nesta terça, 16, pelo clube equatoriano. Saiba a causa da morte

O falecimento do goleiro Justin Cornejo, do Barcelona de Guayaquil, foi confirmado na noite de terça-feira, 16, pelo clube equatoriano. O jovem, de apenas 20 anos, caiu no banheiro de casa no fim de semana e foi levado para a Clínica Panamericana. Mas, o equatoriano não se recuperou e teve morte cerebral confirmada.

Segundo informações da imprensa equatoriana e divulgadas pelo UOL, o jogador sofreu morte cerebral, mas foi mantido vivo por algumas horas com ajuda de aparelhos a pedido dos pais. No último domingo, 14, o goleiro sofreu uma pancada forte na cabeça, resultado de uma queda no banheiro de sua casa. Ele foi socorrido e levado ao hospital onde respirava com a ajuda de aparelhos, mas não resistiu.

Através das redes sociais, o Barcelona Sporting Club lamentou a partida precoce do jogador de futebol. "Nenhuma palavra ou frase pode aliviar a dor que sentimos agora. A lembrança que ele nos deixa será o que nos dará a força necessária para sair desta situação. Justin, você estará sempre em nossos corações. Descanse em paz, amigo. Nós te amamos", escreveram na legenda da publicação.

O Red Bull Bragantino, clube que jogaria nesta quarta-feira, 17, contra o Barcelona SC, também emitiu uma nota lamentando a morte do goleiro. "O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe equatoriana neste momento de luto e tristeza", declararam.

Quem era Justin Cornejo?

Justin Orlando Cornejo Mendoza, que completaria 21 anos em 30 de setembro, nasceu no Equador e se destacou como goleiro no Barcelona de Guayaquil. Ele foi um dos convocados para a seleção equatoriana sub-20 e, com 1,85 metros de altura, era um dos reserva no clube.

Nas redes sociais, tinha cerca de 5 mil seguidores, mantendo um perfil discreto sem postar fotos nos últimos 12 meses. Entre os registros, estão momentos com a família e durante os treinos. Justin namorava Milena Gabriela desde 2022.